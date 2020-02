"Małgośka" Maryli Rodowicz piosenką 95-lecia Polskiego Radia

Łukasz Szewczyk

Słuchacze Polskiego Radia zdecydowali. "Małgośka" Maryli Rodowicz została wybrana piosenką 95-lecia Polskiego Radia. Na drugim znalazł się "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena, na trzecim "Cień Wielkiej Góry" Budki Suflera.

Zwyciezcy plebiscytu "Piosenki 95-lecia Polskiego Radia" / Fot. Polskie Radio

Polskie Radio świętuje swoje 95 urodziny. Piosenki, które znalazły się na liście 95, spośród których słuchacze Jedynki, Dwójki, Trójki i Czwórki mogli wybierać swoje ulubione przeboje zostały tak dobrane przez dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia, aby stanowiły sentymentalną podróż od czasów międzywojnia do współczesności.- mówi Piotr Metz, szef muzyczny radiowej Trójki. -Słowa donapisała Agnieszka Osiecka, Katarzyna Gaertner, autorka muzyki, wprowadziła swoje korekty,, dla której przebój napisały, nie wierzyła, że takim się stanie. Zaśpiewała go tak, że jest nim od lat 70. do dziś. -- przypomina Agnieszka Kamińska, prezes zarządu Polskiego Radia. -- dodaje.Utwory, które zebrały największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina i zaśpiewane przez najlepszych polskich wokalistów (poniżej wideo z pierwszych nagrań). Owocem plebiscytu będzie dwupłytowy album z piosenkami w wersjach oryginalnych oraz w nowych aranżacjach, wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia.