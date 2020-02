Brzozowski, Mielewski, Baron i Tomson, "The Voice Kids", "Zawsze warto", "Lombard", "Czarnobyl" z TeleKamerami 2020

Łukasz Szewczyk

Rafał Brzozowski osobowością telewizyjną, Jerzy Milewski najlepszym komentatorem sportowym, Baron i Tomson najlepszymi jurorami, "Zawsze warto" najlepszym serialem, a "The Voice Kids" najlepszym programem rozrywkowym. Rozdano TeleKamery 2020.

Telekamery 2020 - zwycięzcy:

W poniedziałek (3 lutego 2020 roku) po raz dwudziesty trzeci rozdano TeleKamery. Tegoroczną galę poprowadzili Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. W tym roku gala wręczenia "telewizyjnych Oscarów" powróciła na telewizyjne ekrany i była transmitowana przez TV Puls.Przypomnijmy, że zwycięzców wybierają czytelnicy TeleTygodnia oraz widzowie w SMS-owym głosowaniu na najlepsze programy telewizyjne, osobowości oraz aktorów. Dochód z głosowania SMS został przekazany, jak co roku, na konto Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.: Kinga PreisMikołaj Roznerski"Zawsze warto" (Polsat)Rafał Brzozowski (TVP)Tomasz Wolny (TVP)Paulina Sykut-Jeżyna (Polsat)Jerzy Mielewski (Polsat)Baron i Tomson ("The Voice of Poland" i "The Voice of Kids" / TVP)"The Voice Kids" (TVP2): "Lombard. Życie pod zastaw" (TV Puls)"Czarnobyl" (HBO GO)Kapituła redakcji TeleTygodnia przyznała także nagrody specjalne. Statuetkę w kategorii Człowiek Roku otrzymał. W kategorii Kanał tematyczny nagrodzonoza wkład w rozwój rynku polskich seriali. W kategorii Produkcja roku doceniono film dokumentalnyautorstwa Tomasza i Marka Sekielskich (reżyser i producent) o przestępstwach seksualnych księży.Nagrodę Specjalną TV Puls otrzymałPrzyznano takżeprzyznawane laureatom, którzy na swoim koncie mają trzy TeleKamery. W tym roku Złotą Telekamerę odebrali twórcy serialu