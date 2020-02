Akcja "Restauracja dla Magdy" na 10-lecie "Kuchennych rewolucji" TVN. Widzowie zgaszają restauracje do zmiany

Łukasz Szewczyk

Magda Gessler nie zwalnia tempa. Od teraz każdy z widzów będzie mógł wskazać lokal, gdzie powstaną kolejne "Kuchenne rewolucje".

Magda Gessler / Fot. TVN

Z okazji jubileuszu "Kuchennych rewolucji" telewizja TVN przygotowała specjalną akcję. Zasady są proste.- zachęcają autorzy. W tym celu wystarczy na Facebooku, Twitterze czy Instagramie umieścić publiczny post (z nazwą danej restauracji, dodając wideo, zdjęcie, link) wraz z hashtagiem. Produkcja odezwie się do wybranych przez fanów miejsc. Jeśli właściciele podejmą rękawice, ekipa programu zaprosi Magdę Gessler i odmieni to miejsce.. Tegorocznej wiosny nieustraszona rewolucjonistka - Magda Gessler - podejmie się niemożliwego, aby stworzyć kolejne pełne oryginalnych smaków restauracje. Czy "Kuchenne rewolucje" zmienią upadające lokale w tętniące życiem miejsca? W nowych odcinkach najsłynniejsza polska restauratorka zawita między innymi do pizzerii "Amore Mio" w Chorzowie i "Pizza Bella" w Ustroniu. Królowa polskiej gastronomii przybędzie też na ratunek do Piły, gdzie mieści się cafe bar "Barka". Przekonamy się także, jakie zmiany czekają warszawskie lokale "Na okrągło" i "Villa Ostródzka".