TOK FM w samochodach z Apple CarPlay

Łukasz Szewczyk

Najnowsza wersja aplikacji mobilnej TOK FM została zintegrowana z Apple CarPlay, dzięki czemu programu stacji na żywo oraz podcastów można łatwiej i bezpieczniej słuchać w samochodach posiadających ten system.

- wyjaśnia Adam Fijałkowski, wiceprezes Grupy Radiowej Agory.W aplikacji TOK FM dostępnej w systemie CarPlay są cztery zakładki. W pierwszej z nich można uruchomić radio na żywo, a także posłuchać niedawno emitowanych na antenie audycji TOK FM. W kolejnych zakładkach dostępne są listy podcastów, prezentujące audycje najnowsze, popularne oraz polecane.Interfejs aplikacji TOK FM na CarPlay dostosowano do wytycznych i standardów Apple, dzięki czemu jest on spójny z innymi popularnymi aplikacjami i wygodnie się go obsługuje podczas jazdy. Aplikacja w pełni współpracuje z wbudowanymi w samochód funkcjami sterowania usługą CarPlay, takimi jak ekran dotykowy, uniwersalne pokrętło lub przycisk.Aby wykorzystać wszystkie możliwości aplikacji TOK FM podłączonej do CarPlay i słuchać w niej podcastów, należy posiadać dostęp Premium TOK FM. Wszyscy nowi użytkownicy aplikacji TOK FM mogą go wypróbować całkowicie za darmo przez okres dwu tygodni, a po upływie tego czasu zakupić jako subskrypcję w iTunes lub na stronie internetowej tokfm.pl. W wersji nieopłaconej poprzez CarPlay można słuchać wyłącznie Radia TOK FM na żywo.