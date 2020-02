"Bezpieczna Jedynka". Powrót interwencyjnej audycji radiowej Jedynki

Łukasz Szewczyk

Radiowa Jedynka zaprasza słuchaczy do uczestnictwa w akcji reporterskiej "Bezpieczna Jedynka". To druga, po ponad dziesięciu latach, odsłona cyklu propagującego bezpieczeństwo na drogach.

"Bezpieczna Jedynka", to cykl audycji plenerowych poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu: od bezpieczeństwa osobistego, fizycznego na drogach, chodnikach, boiskach i stadionach, przez bezpieczeństwo w szpitalach, po bezpieczeństwo socjalne i prawne. Duży nacisk położony zostanie również na bezpieczeństwo najmłodszych. Akcji towarzyszy hasło: "Z Jedynką bezpieczniej".W piątek 7 lutego reporterzy Programu 1 Polskiego Radia przyjadą do Żyrardowa. To tam kilka dni temu na przejściu dla pieszych samochód potrącił 3 osoby, matkę z dwójką dzieci. Plenerowe studio radiowej Jedynki stanie przy zatoce parkingowej w pobliżu Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Patryk Kuniszewicz i Patryk Michalski, prowadzący audycję, zapytają mieszkańców m.in. o to czy ich zdaniem miejsce wypadku jest właściwie zabezpieczone i czy są inne punkty na żyrardowskich ulicach, gdzie nie czują się bezpiecznie. Ponadto strażacy, którzy jako pierwsi udzielali pomocy, powiedzą jak ważne jest bycie nieobojętnym, gdy wydarzy się wypadek, udzielenie pomocy poszkodowanym i wezwanie służb ratunkowych. Do rozmowy zaproszeni zostaną przedstawiciele miasta, którzy przybliżą podjęte po wypadku działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, a Sylwester Pawłowski, twórca projektu "Świadomy Kierowca", przedstawi fakty związane z prędkością bezpieczną w mieście.- zachęca Patryk Kuniszewicz. -- dodaje dziennikarz Polskiego Radia.Reporterzy Programu 1 Polskiego Radia pojawią się tam, gdzie słuchacze będą oczekiwać porady lub pomocy. Dotychczasowy charakter poradnikowy akcji zostanie poszerzony o wymiar interwencyjny. Dziennikarze odwiedzą wskazane przez słuchaczy niebezpieczne odcinki dróg prowadzących do szkół. Będą interesować się bezpieczeństwem dzieci w szkołach, jakością pracy organizatorów zimowego wypoczynku, a przed sezonem letnim sprawdzą kąpieliska. Każda wizyta obędzie się z udziałem policji, przedstawicieli lokalnych samorządów i gości, którzy pomogą w rozwiązaniu niepokojących zjawisk, problemów i spraw, na którym słuchaczom zależy najbardziej.