"Reporterzy. Z życia wzięte". Nowy serial od marca w TV Puls

Łukasz Szewczyk

W marcu 2020 roku TV Puls rozpocznie emisję nowego serialu "Reporterzy. Z życia wzięte". W główne role wcielają się Tadeusz Chudecki oraz - jako czarny charakter - Piotr Cyrwus

Serial "Reporterzy. Z życia wzięte" w TV Puls / Fot. TV Puls / Paweł Jakubek

Serial "Reporterzy. Z życia wzięte" w TV Puls / Fot. TV Puls / Paweł Jakubek

Redakcja niewielkiego portalu informacyjnego mieści się w Barczynie - niewielkiej miejscowości powiatowej, jednak kryjącej wiele tajemnic. Marzeniem ich szefa, Andrzeja Kaczorowskiego (Tadeusz Chudecki), jest wprowadzenie portalu do pierwszej ligi dziennikarskiej. Kaczorowski codziennie więc dopinguje swój zespół w poszukiwaniu sensacyjnych tematów na newsy. Uważa, że są one na wyciągnięcie ręki, trzeba tylko dobrze szukać. Niespodziewanie Barczyn staje się areną dramatycznych wydarzeń - na rynku dochodzi do napadu z bronią w ręku. Nikt nie wie, kim jest napastnik, który wziął zakładników i jaki ma motyw. Okazuje się, że jedną z zakładniczek jest Kalina (Natalia Pospieszalska), dziennikarka, która właśnie przyjechała do Barczyna, aby rozpocząć tu pracę ...Tak zaczyna się nowy serial Telewizji Puls i Studia A - "Reporterzy. Z życia wzięte". Tytułowi "Reporterzy..." śledzą wydarzenia, za każdym razem zderzając się z emocjonującą ludzką historią. Opisują zarówno poważne tematy jak m.in. ucieczka sprawcy z miejsca wypadku, prześladowanie Ukraińców czy romans nauczycielki z uczniem, jak i mniejsze lokalne historie - wyścigi kur, małżeństwo, które nadało dzieciom imiona bohaterów "Gwiezdnych wojen", czy regionalny konkurs jedzenia pączków na czas.Właścicielem portalu i redaktorem naczelnym jest Andrzej Kaczorowski, którego gra Tadeusz Chudecki. Razem z nim prężnie pracuje zgrany zespół, złożony z barwnych i ciekawych postaci. Redakcję czasem odwiedzają zwariowani "łowcy sensacji". Jest też czarny charakter - dawny kolega Kaczorowskiego, obecnie jego największy wróg - biznesmen Leszek Rembicki, który będzie chciał zaszkodzić portalowi. W tej roli Piotr Cyrwus.W trzecim odcinku pojawi się gościnnie Zbigniew Buczkowski jako Kazimierz Barski z "Lombardu". Wątek z jego udziałem będzie dotyczył dziennikarskiego śledztwa w sprawie nieuczciwego handlarza gruntami.