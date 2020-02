Canal+ pokaże galę Orły 2020. Transmisja odkodowana, najwięcej nominacji dla filmu "Boże Ciało"

Łukasz Szewczyk

Telewizja Canal+ ponownie została oficjalnym nadawcą ceremonii wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły. 22 ceremonia wręczenia nagród Polskiej Akademii Filmowej odbędzie się 2 marca 2020 roku. Kto ma szansę na Orła?

Głosami członków Polskiej Akademii Filmowej Nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły 2020 otrzymali:

Ogłoszono nominację do 22. edycji Polskich Nagród Filmowych - Orły 2020.. 12 nominacji zgarnął "Pan T." w reżyserii Marcina Krzyształowicza, a 11 przypadło w udziale obrazowi Macieja Pieprzycy "Ikar. Legenda Mietka Kosza". W tym roku w odróżnieniu od lat poprzednich, Członkowie Polskiej Akademii Filmowej w głosowaniu wskazywali po pięciu nominowanych w każdej z kategorii. Podczas ceremonii wręczenia nagród po raz pierwszy w historii zostaną wyłonieni laureaci w kategorii Najlepsza Charakteryzacja.Gala Orły 2020 została zaplanowana na 2 marca 2020 roku.w paśmie niekodowanym (dla abonentów Platformy Canal+ i wybranych operatorów kablowych).O "polskie Oscary", jak media określają się te prestiżowe nagrody, w tym roku ubiegało się aż 166 produkcji, filmów, fabularnych, dokumentalnych i seriali. Do tegorocznego Konkursu Głównego zakwalifikowały się 72 polskie filmy fabularne, które spełniły regulaminowy warunek tygodniowej dystrybucji kinowej w 2019 roku. W kategorii Najlepszy Film Dokumentalny członkowie Polskiej Akademii Filmowej wyłonili nominowanych spośród 79 tytułów, zaś do tytułu Najlepszego Filmowego Serialu Fabularnego pretendowało 15 produkcji.- "Obywatel Jones" reżyseria Agnieszka Holland- "Supernova" reżyseria Bartosz Kruhlik- "Boże Ciało" reżyseria Jan Komasa- "Ikar. Legenda Mietka Kosza" reżyseria Maciej Pieprzyca- "Pan T." reżyseria Marcin Krzyształowicz- "Ból i blask" reż. Pedro Almodovar (Hiszpania)- "The Favourite" reż. Yorgos Lanthimos (Wielka Brytania)- "Honeyland" reż. Tamara Kotevska i Ljubomir Stefanov (Macedonia)- "Oficer i szpieg" reż. Roman Polański (Francja/Włochy)- "Dylda" reż. Kantemir Balagov (Rosja)- "Chyłka. Kasacja" reżyseria Łukasz Palkowski, Marek Wróbel- "Chyłka. Zaginięcie" reżyseria Łukasz Palkowski- "Odwóceni. Ojcowie i córki" reżyseria Michał Gazda, Jan Holoubek- "Wahata" (sezon 3) reżyseria Olga Chajdas, Kasia Adamik- "Żmijowisko" reżyseria Łukasz Palkowski- "Diagnosis" reżyseria Ewa Podgórska- "In Touch" reżyseria Paweł Ziemilski- "Jazda obowiązkowa" reżyseria Ewa Kochańska- "Maksymiuk. Koncert na dwoje" reżyseria Tomasz Drozdowicz- "Marek Edelman...i była miłość w getcie" reżyseria Jolanta Dylewska- "Miłość i puste słowa" reżyseria Małgorzata Imielska- "Symfonia Fabryki Ursus" reżyseria Jaśmina Wójcik- "Tylko nie mów nikomu" reżyseria Tomasz Sekielski- "Wiatr. Thriller dokumentalny" reżyseria Michał Bielawski- Mateusz Pacewicz scenariusz "Boże Ciało"- Cyprian Grabowski aktor "Ikar. Legenda Mietka Kosza"- Bartosz Kruhlik reżyser "Supernova"- Bartosz Kruhlik scenariusz "Supernova"- Łukasz Kośmicki reżyseria "Ukryta gra"- Przemysław Chruścielewski "Boże Ciało"- Piotr Kmiecik "Ikar. Legenda Mietka Kosza"- Andrzej Dąbrowski "Krew Boga"- Michał Czarnecki "Obywatel Jones"- Wojciech Mrówczyński "Pan T."- Jarosław Kamiński "Wilkołak"- Dorota Roqueplo "Boże Ciało"- Agata Culak "Ikar. Legenda Mietka Kosza"- Małgorzata Braszka, Michał Koralewski "Kurier"- Anna Englert "Mowa ptaków"- Aleksandra Staszko "Obywatel Jones"- Magdalena Biedrzycka "Pan T."- Ewa Gronowska "Ukryta gra"- Tomasz Wieczorek, Kacper Habisiak, Marcin Kasiński "Boże Ciało"- Maciej Pawłowski, Robert Czyżewicz "Ikar. Legenda Mietka Kosza"- Bartłomiej Bogacki, Kacper Habisiak, Marcin Kasiński "Kurier"- Piotr Domaradzki, Barbara Domaradzka "Pan T."- Jarosław Bajdowski, Michał Fojcik, Bartłomiej Bogacki "Ukryta gra"- Eliza Rycembel "Boże Ciało"- Agata Buzek "Córka trenera"- Jowita Budnik "Ikar. Legenda Mietka Kosza"- Marta Żmuda-Trzebiatowska "Mowa ptaków"- Katarzyna Smutniak "Słodki koniec dnia"- Łukasz Simlat "Boże Ciało"- Tomasz Ziętek "Boże Ciało"- Andrzej Chyra "Mowa ptaków"- Sebastian Stankiewicz "Pan T."- Robert Więckiewicz "Ukryta gra"- Evgueni Galperine, Sacha Galperine "Boże Ciało"- Paweł Szymański "Dziura w głowie"- Leszek Możdżer "Ikar. Legenda Mietka Kosza"- Andrzej Korzyński "Mowa ptaków"- Maciej Zieliński "Sługi wojny"- Aneta Brzozowska, Monika Jan-Łechtańska "Czarny mercedes"- Karolina Kordas "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa"- Dariusz Krysiak "Krew Boga"- Janusz Kaleja "Kurier"- Anna Dąbrowska "Legiony"- Janusz Kaleja "Obywatel Jones"- Dominika Dylewska "Pan T."- Dariusz Krysiak, Mirosława Wojtczak, Waldemar Pokromski "Piłsudski"- Agnieszka Hodowana, Ewa Drobiec "Ukryta gra"- Dariusz Krysiak "Wilkołak"- Marek Zawierucha "Boże Ciało"- Joanna Anastazja Wójcik "Ikar. Legenda Mietka Kosza"- Grzegorz Piątkowski, Katarzyna Sikora "Obywatel Jones"- Magdalena Dipont i Robert Czesak "Pan.T"- Allan Starski "Ukryta gra"- Aleksandra Konieczna "Boże Ciało"- Maria Sobocińska "Pan T."- Krystyna Janda "Słodki koniec dnia"- Agata Kulesza "Zabawa zabawa"- Dorota Kolak "Zabawa zabawa"- Bartosz Bielenia "Boże Ciało"- Jacek Braciak "Córka trenera"- Dawid Ogrodnik "Ikar. Legenda Mietka Kosza"- Paweł Wilczak "Pan T."- Borys Szyc "Piłsudski"- Piotr Sobociński jr. "Boże Ciało";- Andrzej J. Jaroszewicz "Mowa ptaków"- Tomasz Naumiuk "Obywatel Jones"- Adam Bajerski "Pan T."- Paweł Edelman "Ukryta gra"- Mateusz Pacewicz "Boże Ciało"- Maciej Pieprzyca "Ikar. Legenda Mietka Kosza"- Andrzej Żuławski "Mowa ptaków"- Andrea Chalupa "Obywatel Jones"- Andrzej Gołda, Marcin Krzyształowicz "Pan T."- Jan Komasa "Boże Ciało"- Maciej Pieprzyca "Ikar. Legenda Mietka Kosza"- Agnieszka Holland "Obywatel Jones"- Marcin Krzyształowicz "Pan T."- Bartosz Kruhlik "Supernova"Polskie Nagrody Filmowe Orły, przyznawane dorocznie przez Polską Akademię Filmową od 22 lat wieńczą kolejne lata polskiej kinematografii, a także honorują tych twórców, którzy w ostatnim roku wnieśli do niej najwięcej. Stworzone w 1999 roku Orły, przyznawane przez profesjonalistów - profesjonalistom, stały się jednymi z najbardziej pożądanych wyróżnień na polskim rynku filmowym.