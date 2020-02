Willingen Five w całości na żywo tylko w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

Puchar Świata w skokach narciarskich wraca do Europy. Od piątku do niedzieli najlepsi skoczkowie świata, a wśród nich Dawid Kubacki, będą rywalizować w Willingen. Tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze widzowie obejrzą zarówno piątkowe kwalifikacje, jak i oba konkursy indywidualne.

Dawid Kubacki / fot. Eurosport / Getty Images

Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

W najbliższy weekend na skoczni Muehlenkopfschanze rozegrany zostanie turniej Willingen Five. Będzie to trzecia edycja cyklu, w którym do klasyfikacji generalnej liczą się skoki w kwalifikacjach i obu konkursach indywidualnych. Dwa lata temu zwycięzcą turnieju został Kamil Stoch, a przed rokiem na drugim miejscu uplasował się Piotr Żyła, którego wyprzedził jedynie Ryoyu Kobayashi. W tym roku jednym z najpoważniejszych kandydatów do zwycięstwa jest Dawid Kubacki. Triumfator ostatniego Turnieju Czterech Skoczni zajmuje obecnie 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ustępując Karlowi Geigerowi i Stefanowi Kraftowi. W Willingen zobaczymy siedmiu Polaków: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła, Andrzeja Stękałę i Klemensa Murańkę.Eurosport 1 pokaże na żywo piątkowe kwalifikacje i konkursy, które skomentują Marek Rudziński i Igor Błachut. Reporterem stacji w Willingen będzie Kacper Merk. Podczas nadchodzącego weekendu Eurosport 1 pokaże również zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Chamonix i Garmisch-Partenkirchen oraz biegi narciarskie z Falun, a transmisjom towarzyszyć będą studia z udziałem ekspertów Eurosportu m.in. Krzysztofa Bieguna i Marcina Szafrańskiego.Piątek (7 lutego)• godz. 17:30, skoki narciarskie, kwalifikacje, WillingenSobota (8 lutego)• godz. 09:50, narciarstwo alpejskie, slalom mężczyzn, 1. przejazd, Chamonix• godz. 11:00, narciarstwo alpejskie, zjazd kobiet, Garmisch-Partenkirchen• godz. 12:55, narciarstwo alpejskie, slalom mężczyzn, 2. przejazd, Chamonix• godz. 14:00, biegi narciarskie, sprinty techniką klasyczną kobiet i mężczyzn, Falun• godz. 16:55, skoki narciarskie, konkurs indywidualny, WillingenNiedziela (9 lutego):• godz. 9:55, biegi narciarskie, bieg ze startu wspólnego na 15 km techniką klasyczną mężczyzn, Falun• godz. 10:45, narciarstwo alpejskie, supergigant kobiet, Garmisch-Partenkirchen• godz. 12:45, narciarstwo alpejskie, gigant równoległy mężczyzn, Chamonix• godz. 15:30, skoki narciarskie, konkurs indywidualny, Willingen