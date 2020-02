Łukasz Szewczyk

"Zero zero zero" w HBO GO. Kryminalny serial na podstawie powieści Roberto Saviano (wideo)

"Zero zero zero" to serial kryminalny będący adaptacją bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Roberto Saviano. Produkcja zabiera widza w mroczne zakamarki światowego handlu kokainą. Premiera w HBO GO.

Fot. HBO