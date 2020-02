Wystartowała 10 edycja kulturalnego plebiscytu RMF Classic MocArty

Łukasz Szewczyk

Wystartowała nowa edycja plebiscytu MocArty, w którym słuchacze RMF Classic wybiorą swoje typy w czterech kategoriach: Człowiek Roku, Wydarzenie Roku, Muzyka Filmowa Roku i Rzecz z Klasą.

Jak zawsze słuchacze stacji zaskoczyli różnorodnością nominacji. To właśnie zaskakujące wybory stanowią o wyjątkowości tego konkursu. Oczywiście są tu nominacje tak oczywiste jak sukcesy filmu "Boże Ciało" czy nominacja dla twórcy postaci Wiedźmina - Andrzeja Sapkowskiego, ale w zestawieniu znalazły także tak oryginalne propozycje jak maska "Incognito" pozwalająca oszukać algorytmy rozpoznawania twarzy Facebooka czy trójwymiarowa mapa Drogi Mlecznej.Niewątpliwie mocną kategorią MocArtów jest - związane z repertuarem stacji - zestawienie najlepszej Muzyki Filmowej w 2019 roku. Wśród nominacji znalazły się m.in.: muzyka Hildur Guonadóttir do filmu "Joker", czy ścieżka dźwiękowa do serialu "Sukcesja". Nie zabrakło polskiego akcentu w postaci kompozycji Leszka Możdżera do filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Głosowanie na stronie RMF Classic potrwa do 26 lutego 2020 roku.W tegorocznej edycji MocArtów redakcja RMF Classic przyznała Nagrodę Specjalną dla Olgi Tokarczuk, uznając, że literacka Nagroda Nobla jest wydarzeniem wymykającym się wszelkim schematom i absolutnie ponadczasowym.Wyniki zostaną ogłoszone podczas jubileuszowej Gali, która odbędzie się 9 marca w Warszawie.