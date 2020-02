Oscarowy wieczór, Walentynki i nowy cykl z filmami wojennymi - luty w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

W lutym Stopklatka przygotowała dla widzów maraton nagradzanych filmów podczas "Oscarowego wieczoru", przedstawi historie ludzi wrzuconych w wojenne piekło, a także pokaże różne oblicza miłości podczas walentynkowego wieczoru.

W niedzielę 9 lutego, w ramach, Stopklatka przypomni legendarne filmy, które podbiły świat. Stacja pokaże nominowany do pięciu Oscarów, słodki romans "Czekolada" z Juliette Binoche i Johnnym Deppem. Miłośników talentu Kate Winslet i dobrego kina, Stopklatka zaprasza do obejrzenia "Lektora". Film zebrał doskonałe recenzje, zdobył mnóstwo nominacji, zgarnął kilka nagród, a krytyka zachwyciła się zwłaszcza Winslet, która odebrała statuetkę za najlepszą rolę pierwszoplanową. Przewrotną fabułę i genialne sceny zapewni widzom kultowy film Quentina Tarantino "Pulp Fiction", który w 1995 roku otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz. Polskim akcentem maratonu będzie "Ziemia obiecana", wyróżniona w 1976 roku nominacją za najlepszy film nieanglojęzyczny.Nowością w repertuarze Stopklatki będzie w lutym, w którym stacja zaprezentuje filmy o tematyce wojennej. Widzowie zobaczą oparty na prawdziwych wydarzeniach "VI Batalion" o misji ratunkowej amerykańskich żołnierzy na Filipinach, film "Dobre zabijanie" z Ethanem Hawkiem wcielającym się w postać pilota, który po latach spędzonych na wojnie zaczyna wątpić w sensowność swojej służby a także "Ofiary wojny" - wstrząsające dzieło Briana De Palmy.Zupełnie inne emocje zagwarantuje widzom. 14 lutego, Stopklatka poruszy nie tylko serca, ale i... najgłębiej ukryte pokłady lęku. Na ekranie pojawi się ponadczasowa historia miłosna "Kate i Leopold" o kobiecie i mężczyźnie, których losy niespodziewanie splatają się ze sobą w Nowym Jorku. Widzowie zobaczą także "Centralne biuro uwodzenia" - sensacyjną komedię o atrakcyjnej Marthy, która zakochuje sięw zniewalająco przystojnym złodzieju dzieł sztuki. Mroczną stronę miłości widzowie zobacząw filmie "Amityville", utrzymanym w klimacie grozy.Wśród premier miesiąca pojawi się również kultowy "Speed - niebezpieczna prędkość", który będzie można obejrzeć w sobotę, 22 lutego. To niezwykle dynamicznei wciągające kino akcji z Sandrą Bullock i Keanu Reevesem w rolach głównych. Fabuła opowiada historię świetnie wyszkolonego, lecz niepokornego policjanta Jacka Travenaz brygady antyterrorystycznej, który podejmie się próby schwytania szalonego terrorysty. Film otrzymał dwa Oscary - za dźwięk i efekty specjalne oraz zyskał rzesze fanów na całym świecie. "Speed 2 - wyścig z czasem", który widzowie będą mogli obejrzeć w kolejną sobotę, 29 lutego to kontynuacja kasowego hitu z 1994 roku. Tym razem Sandrze Bullock partnerować będzie na ekranie Jason Patric, jako Alex. Akcja filmu rozgrywa się na luksusowym statku opanowanym przez szaleńca - Johna Geigera (Willem Dafoe). A para zakochanych będzie robić wszystko, żeby zapobiec nieszczęściu.