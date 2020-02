Ultraliga Polsat Games oficjalnymi Mistrzostwami Polski w League of Legends

Łukasz Szewczyk

Zaledwie trzy edycje Ultraligi wystarczyły, by autorzy najpopularniejszej gry esportowej świata uznali polskie rozgrywki za jeden z najlepszych programów w Europie. Studio Riot Games zdecydowało się podnieść formalny status Ultraligi. Tym samym trwający od niedawna tegoroczny sezon tych rozgrywek, stał się właśnie Ultraligą Mistrzostwami Polski.

Ultraliga Mistrzostwa Polski

League of Legends to najpopularniejsza gra na PC w Polsce i fundament największych esportowych rozgrywek globu. Turniej finałowy Mistrzostw Świata - LoL Worlds 2019 - na żywo śledziły prawie4 miliony widzów, a jego łączna pula nagród wyniosła około 9 milionów dolarów. W minionej edycji tytuł wicemistrza globu wywalczył Marcin "Jankos" Jankowski reprezentujący barwy G2 ESPORTS.W Polsce potencjał i możliwości esportu jako pierwsza dostrzegła Telewizja Polsat. Początkowo turnieje w League of Legends gościły na jej antenach sportowych. Jesienią 2018 roku zadomowiły się w uruchomionym specjalnie do tego celu kanale Polsat Games. Jego integralną częścią jest multimedialne studio, przystosowane do organizacji turniejów esportowych. Flagowym projektem Polsatu Games jest Ultraliga wchodząca w skład 13 europejskich lig regionalnych oficjalnie współpracujących z Riot Games.- mówi Wiktor Cegła, Head of Publishing w Riot Games Polska.Trzeci sezon Ultraligi Mistrzostw Polski wystartował 28 stycznia z udziałem ośmiu drużyn. O rosnącym prestiżu tych rozgrywek świadczy też fakt, że w 2020 roku akces do nich zgłosiła portugalska drużyna K1CK NEOSURF. Transmisje meczów odbywają się równolegle w telewizji oraz na platformach Twitch.tv oraz YouTube.com. Łączna pula nagród w Ultralidze Mistrzostwach Polski wynosi 100 000 złotych. Zwycięzcy zyskują też prawo gry w turnieju EU Masters zrzeszającym czołowe ekipy Starego Kontynentu.- Bartosz Pawlik dyrektor zarządzający Polsat Games.Do tej pory Polsat Games wyemitował około 1200 godzin esportowych rozgrywek na żywo. Każda transmisja zawiera segmenty publicystyczne oraz specjalistyczną analizę. Za produkcję Ultraligi odpowiada firma Frenzy.