Drugi występ Piątka i szlagier w Bundeslidze, debiut Grosickiego, Derby Mediolanu - weekend w Eleven Sports

Szlagierem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie mecz na szczycie Bundesligi, w którym Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zmierzy się z RB Lipsk. Jego stawką będzie pierwsze miejsce w tabeli. Stacja pokaże również starcie nowego klubu Krzysztofa Piątka. W Serie A na pierwszy plan wysuwają się prestiżowe derby Mediolanu, a w LaLiga Santander trudna wyjazdowa konfrontacja FC Barcelony z Realem Betis.

Plan transmisji:

Hitem weekendu wbędzie starcie broniącego mistrzostwa Niemiec Bayernu Monachium z RB Lipsk, czyli jednym z jego głównych konkurentów do tego trofeum w tym sezonie. Stawką meczu na Allianz Arena będzie fotel lidera, bo Bawarczycy zajmują pierwsze miejsce w tabeli, a ekipa z Lipska jest druga i traci do nich tylko jeden punkt. Ekscytująco zapowiada się snajperski pojedynekw drużynie gospodarzy z Timo Wernerem w zespole gości. W toczonym przez tę dwójkę zaciętym wyścigu o tytułu króla strzelców Bundesligi "Lewy" ma na koncie aż 22 gole, a Werner o dwa trafienia mniej. Który z nich okaże się lepszy w tym spotkaniu?Kibice w napięciu czekają również na mecz Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05, w którym zagra! Polski snajper zaliczył przed tygodniem krótki debiut w barwach Herthy w starciu z FC Schalke 04. Teraz czeka na pierwszy ligowy występ od pierwszej minuty i premierowe trafienie na boiskach Bundesligi. Jest na to spora szansa, bo Mainz w tym sezonie straciło już 47 bramek, co jest najsłabszym wynikiem wśród drużyn ligi niemieckiej.W 23. kolejceTIM na pierwszy plan wysuwają się prestiżowe derby Mediolanu, w których Inter zagra z AC Milanem. W ekipie Nerazzurrich wystąpi duet Romelu Lukaku - Lautaro Martinez, który zdobył w tym sezonie już 27 bramek. Z kolei w ofensywie Rossonerich nie zabraknie Zlatana Ibrahimovicia i bardzo skutecznego ostatnio Hakana Çalhanoglu. To może oznaczać, że na słynnym San Siro padnie dużo goli! Zapowiadają się spore emocje, bo Inter walczy o mistrzostwo Włoch i jest niepokonany w lidze od piętnastu spotkań. Z kolei Milan nie przegrał od siedmiu meczów i włączył się do walki o awans do europejskich pucharów. Tego starcia nie można przegapić!Sporych emocji powinna dostarczyć także konfrontacja Hellasu Verona z Juventusem FC. Goście z Turynu są liderem tabeli, ale porażka może oznaczać, że znajdujący na drugim miejscu Inter zrówna się z nimi punktami. Fani Starej Damy liczą na kolejny popis Cristiano Ronaldo, który w ostatnich dziewięciu meczach strzelił aż 14 goli. Przed sporym wyzwaniem stanie bramkarz Juve, bo Hellas w trzech poprzednich występach u siebie zdobył w sumie aż osiem bramek. W kadrze zespołu z Werony znajdą się. Czy wspólnie z kolegami znajdą sposób na będącego w świetnej formie polskiego golkipera?W lidze hiszpańskiejnajważniejszym wydarzeniem będzie mecz Real Betis - FC Barcelona. W czterech poprzednich spotkaniach tych drużyn padły w sumie aż 24 bramki, a w jednym z nich Barça sensacyjne przegrała 3:4. Co ciekawe, trenerem Betisu był wówczas Quique Setién, od stycznia 2020 roku szkoleniowiec Dumy Katalonii. Tym razem Leo Messi i spółka również mogą spodziewać się trudnej przeprawy, bo Betis sprawił już w obecnym sezonie kilka niespodzianek m.in. pozbawiając punktów Real Madryt i Valencię CF.Ważnym wydarzeniem będą również derby Kraju Basków, w których Real Sociedad zmierzy się z Athletic Club. Zespoły te rywalizują o prymat w swoim regionie, ale także są konkurentami w walce o awans do europejskich pucharów. Zapowiada się zacięte starcie, bo Sociedad wygrał trzy ligowe mecze z rzędu przed własną publicznością, a Athletic jest niepokonany na wyjeździe od siedmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach.. W weekendzaliczy debiut w ekipie West Bromwich Albion. Jego nowa drużyna będzie bronić pozycji lidera Sky Bet Championship w wyjazdowym spotkaniu z Millwall FC. Przed WBA niełatwe zadanie, bo gospodarze wygrali trzy ostatnie starcia u siebie i stracili w nich tylko jedną bramkę. Spora w tym zasługa bramkarza Millwall, który w tym sezonie zachował czyste konto już osiem razy. Czy ceniony na Wyspach Brytyjskich golkiper powstrzyma Grosickiego i spółkę? A może to "Grosik" już w pierwszym meczu w nowych barwach wpisze się na listę strzelców?Piątek (7 lutego):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)(komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Sebastian ChabiniakSobota (8 lutego):• 12:55, LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz ze stadionu: Patryk Mirosławski, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 17:30)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowskistudio Mateusz Majak, Mikołaj Kruk• 18:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Maciej Jermakow, Mateusz Majak, Mikołaj Kruk• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Maciej JermakowNiedziela (9 lutego):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sporta 1, 4)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz Wiśniowski• 14:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak, studio: Mateusz Majak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz ze stadionu: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Kuba Ostrowski• 20:40 Serie A TIM: Inter Mediolan - AC Milan (Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz ze stadionu: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (10 lutego)• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz do potwierdzenia• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)