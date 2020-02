Natalia Szroeder poprowadzi "The Four. Bitwa o sławę" w Polsacie. W jury Nykiel, Herbut i Badach

Łukasz Szewczyk

Polsat ogłasza skład nowego talent-show "The Four. Bitwa o sławę". Prowadzącą nowym program będzie Program poprowadzi. W jury zasiądą: elektryzująca Natalia Nykiel, charyzmatyczny Igor Herbut oraz czarujący swoją osobowością i muzyką Kuba Badach.

Natalia Szroeder prowadzącą „The Four. Bitwa o sławę” / Fot. Polsat

Jak już informowaliśmy , we wiosennej ramówce telewizji Polsat znajdzie się nowy talent-show "The Four. Bitwa o sławę". Będzie to rywalizacja wokalna, w której czworo finalistów o zadatkach na wielkie gwiazdy poznajemy już w pierwszym odcinku. Wielką Czwórkę osobiście wybierze trzyosobowe jury, W Czwórce znajdą się najlepsi z najlepszych wokalistów, rzec można tzw. pewniaki. Ale nawet oni nie są nietykalni. Przesłuchania nigdy się nie kończą i każdy, w dowolnym momencie, może zgłosić się do programu w charakterze uczestnika. W każdej chwili może pojawić się utalentowany "czarny koń", który zawładnie sercami jurorów i publiczności i zdetronizuje "pewniaka".To jednak nie koniec niespodzianek dla widzów. W jury nowego show znajdą się muzycy, którzy nigdy nie pokazywali się od tej strony.to młoda wokalistka polskiej sceny elektro-pop. Jako 19-latka wydała debiutancki album, który pokrył się złotem, a jego single diamentami. Porywa tłumy na koncertach. A już w marcu wystąpi na największym festiwalu w Stanach Zjednoczonych.- zapewnia Natalia Nykiel.W jury zasiądzie także. Artysta obdarzony niezwykłą muzykalnością i charyzmą. Dzięki niespożytej energii i wyjątkowej emocjonalności, którą potrafi przekuć na dźwięki i słowa, Igorowi udało się swą niekomercyjną muzyką osiągnąć komercyjny sukces.- mówi Igor Herbut.W skład jury wejdzie także, którego koncerty przyciągają tłumy, sale koncertowe wypełnione są do ostatniego miejsca, a bilety rozchodzą się w sekundę. Jeden z najbardziej wszechstronnych artystów krajowej sceny muzycznej. Dwukrotny laureat nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk, w kategorii "Wokalista Roku" (rok 2011 i 2012). Polskiej publiczności znany głównie jako wieloletni wokalista grupy Poluzjanci.- komentuje Kuba Badach. -Program poprowadzi natomiast. Mimo niespełna dwudziestu pięciu lat jej dotychczasowe sukcesy sprawiły, że uznawana jest obecnie za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych artystek w Polsce. Jest ceniona za wokalny talent, ale też skromną osobowość i olśniewa swoją urodą.Premiera programu "The Four. Bitwa o sławę" w marcu 2020 roku na antenie telewizji Polsat.