Pierwsze wiosenne premiery w TVN Style. "Słodka Afera", "Sztuka mięsa", "Na czasie", "Pani Gadżet"

Łukasz Szewczyk

TVN Style rusza z premierami na wiosnę. W nadchodzącym czasie na widzów stacji czekają nowości oraz premierowe odcinki znanych i lubianych programów - "Pani Gadżet", "Sztuki mięsa", "Słodkiej Afery", "Ups! To się nagrało", "Na czasie" oraz "Kulis Sławy Ekstra".

Kamery nowego programu(premiera 9 lutego o godz. 17.30) są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Dzięki nim widzowie TVN Style są na bieżąco, nie ruszając się z kanapy. Mogą obejrzeć relacje z planów zdjęciowych, wystaw i targów oraz wywiady z ludźmi z pierwszych stron gazet. Twórcy audycji zaglądają za kulisy największych pokazów mody i konferencji prasowych. W nowych odcinkach twórcy programu zajrzą za kulisy pracy Gosi Baczyńskiej i sprawdzą, jak powstawała wyjątkowa suknia Olgi Tokarczuk. Widzowie dowiedzą się, dlaczego Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła założyć fundację i komu zamierza pomagać.Śmiech to zdrowie - to znane wszystkim powiedzenie, jest prawdziwsze niż nam się wydaje. Naukowcy potwierdzają, że kilka roześmianych sekund wystarczy, by dotlenić organizm. W regularnych dawkach może chronić też przed zawałem serca. W niedzielę 16 lutego 2020 roku o godzinie 15.30 premiera programuw TVN Style. W nowych odcinkach zobaczymy najśmieszniejsze sytuacje z dziećmi, psami, kotami i innymi zwierzętami domowymi w roli głównej. Będą roztrzepani tatusiowie, wpadki magików i cała masa śmiechu. Wszystko skomentują gwiazdy polskiego show-biznesu, m.in. Agata Młynarska, Krzysztof Miruć, Agnieszka Winnicka. Jak Marcin Maj zachowuje się na widok słodkich szczeniaczków? Co najbardziej rozśmieszy Annę Nowak-Ibisz? Czego nauczy się Izabela Janachowska oglądając największe wpadki dwulatków?We środę 19 lutego o godz. 17:25 o mięsie - niebanalnie i do rzeczy.to autorski program kulinarny, gdzie w rolach głównych zobaczymy wołowinę, wieprzowinę czy drób. W trzecim sezonie Tomek Jakubiak pokaże w swojej kuchni patenty na ciekawe potrawy mięsne i podpowie jak je gotować, by wydobyć z nich 100% smaku. W menu smażony schab z sosem z jabłek i francuskiej musztardy, grillowane kotleciki cielęce z plackami i agrestową konfiturą czy duszona cielęcina w białym winie. Kucharz odwiedzi też lokalnych hodowców i najciekawsze restauracje, karczmy oraz gospodarstwa, których specjalnością są mięsa z grilla, patelni, pieca i rożna. Tam wraz z szefami kuchni podzieli się garścią soczystych porad oraz inspiracji. W nowych odcinkach zabierzemy widzów między innymi do Poznania na smakowite wieprzowe żeberka. W Katowicach dowiemy się więcej o współczesnej kuchni śląskiej, a w Ojcowie spróbujemy pysznego pstrąga.Następnego dnia o godz. 21:25 w TVN Style przedpremiera programu. W Polsce obecnie funkcjonuje około dziewięciu tysięcy cukierni. Rynek jednak dynamicznie się zmienia. A wraz z nim oczekiwania klientów, gusta oraz moda. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat, prawie jedna trzecia, często rodzinnych zakładów cukierniczych zostanie zamkniętych. Program pomaga cukierniom, by uchronić ich właścicieli od bankructwa. To zadanie dla Krzysztofa Ilnickiego - jednego z najlepszych mistrzów cukiernictwa w Europie. Ekspert sprawdzi w czym tkwi problem i postara się go naprawić. Przeanalizuje sytuację cukierni, przyjrzy się recepturom, wyposażeniu pracowni i asortymentowi. Wprowadzi nowe rozwiązania, nauczy cukierników nowatorskich technik. Pomoże ulepszyć niedoskonałe przepisy, a także odświeży wnętrze cukierni. Nie obejdzie się bez trudnych historii, ogromnych emocji i wielkich zmian - nie tylko w firmie. W przedpremierowym odcinku poznamy rodzinę, która pod Warszawą prowadzi pracownię oraz małą cukiernię. Tym słodkim biznesem od blisko 25 lat kierują rodzice - Aldona i Lesław, a niedawno zaczęły wspierać ich dzieci. Mimo to interes zdaje się chylić ku upadkowi. W czym tkwi problem?Kultowy program powraca(20 luty, godz. 22:25) powraca z 19 sezonem w nowej odsłonie. Anna Nowak-Ibisz jak zawsze będzie niezastąpionym przewodnikiem w świecie gadżetów. Wspólnie z widzami zajmie się tropieniem nowości i funkcjonalnych rzeczy i patentów, które sprawdzą się w każdym domu. Tym razem do swoich poszukiwań zaprosi również gości. W nowym sezonie razem z Włochem przetestuje piece do pizzy. Sprawdzi też systemy antywłamaniowe i o zdanie zapytamy prawdziwego złodzieja, a w temacie nowoczesnej myszki komputerowej ortopedę.