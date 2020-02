Nowy sezon F1, El Clasico, włoskie derby, szlagiery Bundesligi z Polakami - hity marca Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

Hitem marca w ELEVEN SPORTS będzie hiszpańskie El Clasico, w którym Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną. Transmitowane będą również włoskie derby Juventus FC - Inter Mediolan, szlagiery Bundesligi, w których zaprezentują się m.in. Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i Łukasz Piszczek, oraz finał Pucharu Ligi Angielskiej. Widzowie stacji obejrzą także początek nowego sezonu Formula 1 z udziałem takich gwiazd jak Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen czy Sebastian Vettel.

W marcu uwaga kibiców na całym świecie skupiać się będzie na prestiżowym starciu piłkarskich gigantów Real Madryt - FC Barcelona. W bijącym rekordy oglądalności El Clasico wezmą udział największe gwiazdy futbolu m.in. Karim Benzema, Eden Hazard i Sergio Ramos po stronie Królewskich oraz Lionel Messi, Antoine Griezmann i Gerard Piqué w barwach Barçy. Na słynnym Estadio Santiago Bernabéu gospodarze postarają się przełamać serię czterech ligowych porażek z odwiecznym rywalem przed własną publicznością. Ten mecz będzie miał duże znaczenie dla losów mistrzostwa Hiszpanii, bo Real i Barcelona są na czołowych miejscach w tabeli i dzieli je niewielka różnica punktowa. To oznacza, że kibice mogą szykować się na wielkie emocje, ponieważ w tym El Clasico remis nikogo nie zadowoli!Ekscytująco zapowiadają się także inne marcowe spotkania czołowych hiszpańskich drużyn takich jak Atlético Madryt, Sevilla FC czy Valencia CF. Widzom zaprezentują się m.in. Álvaro Morata, Maxi Gómez, Luis Ávila, Santi Cazorla i Willian José.Najważniejsza transmisja:• Real Madryt - FC Barcelona, niedziela, 1 marcaMarcowym hitemTIM będą Derby d'Italia, czyli starcie Juventusu FC z Interem Mediolan. Ten prestiżowy mecz będzie miał duży wpływ na walkę o mistrzostwo Włoch, bo obie drużyny idą w tym sezonie łeb w łeb i to mediolańczycy mają największe szanse, by zdetronizować broniące tytułu Juve. Na Allianz Stadium bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja świetnych ofensywnych duetów - Cristiano Ronaldo i Gonzalo Higuaina w zespole gospodarzy z Romelu Lukaku i Lautaro Martinezem w ekipie gości. Dwójkę z Mediolanu spróbuje powstrzymać, który w tym sezonie już wiele razy ratował dla Starej Damy cenne punkty.Inny z polskich golkiperów,, także zbiera dobre recenzje za swoje występy w barwach ACF Fiorentiny. W najważniejszym z marcowych spotkań jego drużyna zmierzy się na wyjeździe z S.S. Lazio. Drągowski stanie przed wielkim wyzwaniem, bo w ataku rzymian zagra Ciro Immobile, czołowy strzelec nie tylko Serie A TIM, ale również wszystkich europejskich rozgrywek ligowych.Sporo emocji powinno zapewnić również starcie Atalanty Bergamo z SSC Napoli. Przed defensywą z Neapolu trudne zadanie, bo Atalanta jest aktualnie najskuteczniejszą drużyną ligi włoskiej, a główne role odgrywa w niej trójka Iličić, Muriel i Zapata. Z kolei w ekipie Azzurrich będzie można zobaczyć zaliczającego coraz więcej trafień i asysti polującego na kolejne goleNajważniejsze transmisje:• Juventus FC (Wojciech Szczęsny) - Inter Mediolan, niedziela, 1 marca• S.S. Lazio - ACF Fiorentina (Bartłomiej Drągowski), niedziela, 15 marca• Atalanta Bergamo - SSC Napoli (Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński), niedziela, 22 marcaW marcu widzowie ELEVEN SPORTS zobaczą około dwudziestu spotkań, w tym ekscytujące starcia z udziałem Bayernu Monachiumi Herthy BSC. Ten pierwszy walczy o piąty tytuł króla strzelców ligi niemieckiej i chce poprowadzić Bawarczyków do ósmego z rzędu mistrzostwa Niemiec. Z kolei Piątek w swoim nowym zespole planuje odzyskać najwyższą skuteczność, która przyda się zarówno berlińczykom, jak i reprezentacji Polski podczas nadchodzącego turnieju UEFA EURO 2020.Emocjonująco zapowiadają się także Derby Zagłębia Ruhry, w których Borussia Dortmund zmierzy się z FC Schalke 04. Ich starcia należą do najbardziej zaciętych w Bundeslidze. BVB chce w tym meczu zrobić kolejny krok w stronę mistrzostwa Niemiec i przełamania hegemonii Bayernu Monachium. Drużyniema w tym pomóc pozyskany zimą Erling Braut Håland, który swoje występy w lidze niemieckiej rozpoczął od seryjnego strzelania goli. W spotkaniu z walczącym o awans do europejskich pucharów Schalke nie będzie mu jednak łatwo, bo ekipa ta słynie z solidnej defensywy, a jej bramki strzeże utalentowany Alexander Nübel.Najważniejsza transmisja:• Borussia Dortmund (Łukasz Piszczek) - FC Schalke 04, sobota, 14 marcaWielkiwyłoni zdobywcę pierwszego cennego trofeum w brytyjskim futbolu w tym roku. Na słynnym Wembley Stadium broniący trofeum Manchester City zmierzy się z rewelacyjną w obecnej edycji rozgrywek Aston Villą. Po stronie The Citizens kibice zobaczą skuteczny duet Raheem Sterling - Sergio Agüero, który ma udział w większości goli swojej drużyny. Natomiast po stronie The Villans kluczową rolę może odegrać lider formacji ofensywnej Jack Grealish. Co ciekawe, obie ekipy należą do najbardziej utytułowanych klubów w historii Carabao Cup. Manchester City sięgał po to trofeum sześć razy, a Aston Villa zdobywała je pięciokrotnie. Kto uniesie puchar tym razem?Transmisja:• Aston Villa - Manchester City, niedziela, 1 marcaW marcu odbędą się pierwsze wyścigi nowego sezonu, rozpoczynające walkę o mistrzostwo świata w 2020 roku. Faworytem cieszących się wielką popularnością zmagań będzie Lewis Hamilton z Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Brytyjczyk stanie przed szansą na siódmy tytuł w karierze, dzięki czemu zrównałby się w klasyfikacji wszech czasów z legendarnym Michaelem Schumacherem. Za jego głównych rywali uznawani są Charles Leclerc i Sebastian Vettel ze Scuderia Ferrari Mission Winnow, Max Verstappen i Alex Albon z Aston Martin Red Bull Racing oraz kolega z zespołu Mercedesa, Valtteri Bottas. Najpierw czołowi kierowcy świata spotkają się w Melbourne podczas Grand Prix Australii, a tydzień później zmierzą się na pustyni Sakhir w trakcie Grand Prix Bahrajnu.W 2020 roku widzowie ELEVEN SPORTS nadal będą mogli oglądać Roberta Kubicę na torach F1. Polak został kierowcą testowym Alfa Romeo Racing Orlen i weźmie udział m.in. w pięciu piątkowych sesjach treningowych.Transmisje:• Grand Prix Australii, 13 - 15 marca (wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścig)• Grand Prix Bahrajnu, 20 - 22 marca (wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścig)