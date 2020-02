"Rocketman", "Jutro albo pojutrze", "Najlepsi wrogowie", Oscary - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Rocketman", "Jutro albo pojutrze", "Najlepsi wrogowie".

Canal+

HBO

Cinemax

W piątek na antenie Canal+(7 lutego). 17-letni Carlito przemierza wibrujące rock-n-rollem ulice Buenos Aires, jakby należały do niego. Chłopak jest doskonale świadomy swojej niewinnej urody i sprytnie wykorzystuje ją podczas drobnych kradzieży i występków. Dreszcz emocji i adrenalina dają satysfakcję chłopakowi, której nie może się oprzeć. Pewnego razu na jego drodze staje charyzmatyczny przestępca Ramon. Chłopak wyzwala wewnętrzne demony Carlita, które kryły się pod anielskim wyglądem. Nastolatek ujawnia swoją brutalną naturę.W sobotę premiera filmu(8 lutego). Miasto Rockford w stanie Illinois, serce amerykańskiego "pasa rdzy". Zack, Keire i Bing to trójka bohaterów, którzy nie mają beztroskiego dzieciństwa. Kiedy tylko mogą wychodzą z domu, aby wspólnie spędzać czas. Szybko jednak młodzieńcza beztroska zmienia się w dorosłość, nowe wyzwania, pierwszą pracę, dzieci, czy śmierć najbliższych. Krótkie nagrania spontanicznie kręcone przez Binga wkrótce stają się początkiem wspaniałego filmu dokumentalnego o dojrzewaniu trójki młodych chłopaków. Silne i głębokie relacje, które połączyły tę trójkę są rdzeniem historii o kształtowaniu się osobowości nastolatków.Wydarzeniem weekendu będzie(w nocy z 9 na 10 lutego) , specjalne oscarowe studio poprowadzą Karolina Korwin-Piotrowska oraz Błażej Hrapkowicz. Jak już informowaliśmy , transmisja gali będzie odkodowana dla wszystkich abonentów Platformy Canal+ oraz wybranych operatorów kablowych. Z tej okazji stacja przygotowała(8-9 lutego) w ramach którego przypomni takie filmy jak: "Zimna wojna", "Czarne bractwo. BlacKkKlansman", "Czy mi kiedyś wybaczysz?", "Jutro albo pojutrze", "Van Gogh. U bram wieczności", "Maria, królowa Szkotów", "Pierwszy człowiek", "Bohemian Rhapsody", "Faworyta".Niedzielną Megapremierą będzie film(9 lutego). Elton John (Taron Egerton) urodził się w małym angielskim miasteczku jako Reginald Dwight. Chłopak od dziecka wykazywał się ogromnym talentem muzycznym. Film pokazuje drogę artysty od nieśmiałego geniusza pianina do absolutnej międzynarodowej gwiazdy muzyki pop.Historia życia Eltona Johna, jednego z największych brytyjskich artystów estradowych. Film opowiada uniwersalną historię o chłopaku z małego miasteczka, który stał się jedną z największych gwiazd popkultury. W rolę muzyka wciela się Taron Egerton (Kingsman: Tajne służby), który za stworzoną przez siebie kreację został wyróżniony Złotym Globem.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(8 lutego). Arabska Wiosna Ludów zmusza Tunezyjczyka Nazira (Nabil Mallat) i jego ciężarną żonę, Holenderkę Kimmy (Melody Klaver), do ucieczki za granicę. Holandia jednak nie zezwala na pobyt w kraju Nazirowi i kobieta postanawia sama powrócić do ojczyzny. Nazir pragnie zobaczyć narodziny swojego dziecka. Ponieważ nie ma innego wyjścia, ryzykuje życie, przeprawiając się przez Morze Śródziemne wysłużoną łodzią. Dociera na brzeg włoskiej wyspy, Lampedusy. Kimmy, choć jest już w zaawansowanej ciąży, wyprawia się w forsowną podróż do Włoch, aby pomóc swemu wybrankowi. Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o zderzeniu marzeń i bezdusznej biurokracji.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(9 lutego). Rok 1971. Ann Atwater (Taraji P. Henson) jest działaczką na rzecz praw obywatelskich, a C.P. Ellis (Sam Rockwell) lokalnym przywódca Ku Klux Klanu. Po wybuchu pożaru w szkole przeznaczonej dla Afroamerykanów, członkowie czarnoskórej społeczności zaczynają walczyć o desegregację systemu edukacji w miasteczku Durham w Północnej Karolinie. Nieoczywista para współprzewodniczy pełnym emocji spotkaniom mieszkańców miasteczka, którzy muszą rozstrzygnąć sprawę.Oparta na faktach historia nieoczywistej relacji, jaka połączyła czarnoskórą działaczkę na rzecz praw obywatelskich z twardogłowym przywódcą Ku Klux Klanu.Natomiast w Cinemax2(9 lutego). Yoram (Menashe Noy) jest wdowcem po pięćdziesiątce, który pracuje jako weterynarz w parku safari w Tel Awiwie. Jego zadaniem jest dbanie o zwierzęta, przeprowadzanie operacji i pilnowanie, aby ludzie nie wysiadali z samochodów, gdy napotkają stado nosorożców. Mężczyzna nastoletnią córkę Roni (Zohar Meidan), którą jednak coraz rzadziej widuje. Pewnej nocy pod jej drzwiami pojawia się zespół ratowników medycznych. Użytkownicy forum internetowego powiadomili ich, że Roni postanowiła odebrać sobie życie. Po próbie samobójczej Yoram decyduje się zabrać córkę na wycieczkę, która staje się dla nich pretekstem, aby odkryć życie na nowo.