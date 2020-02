BBC Studio kręci pierwszy polski serial. Premiera w tym roku na BBC Brit

Łukasz Szewczyk

BBC Studios ogłosiło, że trwają prace nad pierwszą lokalną produkcją realizowaną w Polsce. Zdjęcia do serialu, którego emisja jest planowana w tym roku na kanale BBC Brit, ruszyły pod koniec listopada 2019 roku

6-częściowa seria będzie śledziła ciężką pracę i czasem dość nietypowe wyzwania kilku firm przeprowadzkowych, które pomagają klientom w całej Polsce w ich relokacjach. Niezależnie od tego czy chodzi o transport cennego przedmiotu, pracę pod dużą presją czasu, czy niecodzienne zlecenia, seria pokaże pracowników, którzy na co dzień muszą nie tylko sprawnie lawirować między wąskimi klatkami schodowymi, futrynami i korytarzami, ale też odpowiednio reagować na rozemocjonowanych klientów. W tym wszystkim zachowując dystans i niezbędne do rozładowywania napięć poczucie humoru.Oprócz wglądu w pracę charyzmatycznej obsady, w serii poznamy osobiste historie klientów oraz zajrzymy do ich domów. Widzowie mogą spodziewać się zaskakujących zwrotów akcji, wzruszających historii oraz dużej dozy uśmiechu. Niezależnie od okoliczności nasi bohaterowie zrobią wszystko, aby przeprowadzka odbyła się bez zbędnego stresu - dla nich i dla klientów.- mówi Katie Benbow, Director of Programming w regionie EMEA w BBC Studios.Serial zrealizuje Inbornmedia, dom produkcyjny znany m.in.z odnoszących sukcesy serii "Złomowisko" (Discovery) i "Górale" (Polsat Play).