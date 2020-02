TVN7 przypomni popularny serial "Anna German"

Łukasz Szewczyk

Jedna z najpopularniejszych produkcji ostatnich lat, która okazała się telewizyjnym przebojem nie tylko w Polsce, ale także w Europie, powraca na ekrany. Serial obyczajowy "Anna German" z Joanną Moro w roli głównej w TVN7.

W piątek 28 lutego o godz. 18.55 TVN7 wyemituje pierwszy z dziesięciu odcinków telewizyjnej rosyjsko-ukraińsko-polskiej koprodukcji "Anna German" z 2012 roku. Serial ukazuje fascynujące i tragiczne kulisy życia oraz kariery jednej z najpopularniejszych artystek lat 60. i 70., nazywanej dziś przez fanów "Białym Aniołem polskiej piosenki".Anna German (Joanna Moro) urodziła się 14 lutego 1936 r. w Uzbekistanie na terenie ówczesnego ZSRR. Rok później jej ukochany ojciec został aresztowany przez władze radzieckie i zesłany do obozu pracy, z którego nie wrócił. W 1946 r., wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, matka małej Ani wniosła o repatriację. Wraz z córką wyjechały do Polski. Tam dorosła już Anna rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale geologii. Szybko jednak okazało się, że jej przeznaczeniem nie są badania ziemi, ale występy na estradzie."Anna German" to zrealizowana z wielkim rozmachem koprodukcja rosyjsko-ukraińsko-polska. Serial emitowany był w już w naszym kraju w 2013 r. Wówczas podbił serca milionów telewidzów nad Wisłą i stał się prawdziwym fenomenem. Podobną popularnością cieszył się na innych rynkach. Do dziś produkcję obejrzało łącznie ponad 45 milionów widzów w Europie.