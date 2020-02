Mistrzostwa świata w biathlonie w całości w Eurosporcie. Plan transmisji

Łukasz Szewczyk

Eurosport 1 i Eurosport Player pokażą na żywo każdy bieg podczas mistrzostw świata w biathlonie, które zostaną rozegrane w dniach 13-23 lutego 2020 roku w Anterselvie. Zawody skomentują Tomasz Jaroński i Tomasz Sikora.

Najważniejsza impreza w biathlonowym kalendarzu rozpocznie się już 13 lutego w Anterselvie. Najlepsze biathlonistki i biathloniści świata będą rywalizować w 12 biegach, a wszystkie na żywo pokaże Eurosport 1 i Eurosport Player. Zawody skomentuje duet Tomasz Jaroński - Tomasz Sikora. Najlepszy polski biathlonista w historii ma znakomite wspomnienia z tej włoskiej miejscowości - w 1995 roku zdobył tam złoty medal mistrzostw świata w biegu indywidualnym.Czy ktoś z obecnej kadry może powtórzyć ten sukces? Największe nadzieje możemy wiązać ze startami Moniki Hojnisz-Staręgi i Kamili Żuk. Pierwsza z nich zna już smak medalu mistrzostw świata - w 2013 roku zdobyła brąz w biegu masowym w Novym Meście. W ostatnim starcie przed zawodami w Anterselvie zajęła 4. miejsce i wszystko wskazuje na to, że trener Michael Greis znakomicie przygotował liderkę kadry do startów w kluczowej imprezie sezonu. Żuk to podwójna mistrzyni świata juniorek, która w tym sezonie regularnie punktuje w Pucharze Świata, a dwukrotnie udało jej się zająć miejsce w czołowej dziesiątce.Wśród mężczyzn pasjonująco zapowiada się walka pomiędzy Francuzami i Norwegami, a przede wszystkim Martinem Fourcadem i Johannesem Thingnesem Boe. W czołowej dziesiątce Pucharu Świata jest po czterech Francuzów: Fourcade, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux i Emilien Jacquelin, oraz Norwegów: Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Johannes Dale i Vetle Sjaastad Christiansen. Kto okaże się najlepszy w Anterselvie?Plan transmisji:Czwartek (13 lutego):• godz. 14:15, sztafeta mieszanaPiątek (14 lutego)• godz.14:15, sprint kobietSobota (15 lutego)• godz.14:40, sprint mężczyznNiedziela (16 lutego):• godz. 12:45, bieg pościgowy kobiet• godz. 14:45, bieg pościgowy mężczyznWtorek (18 lutego):• godz. 14:05, bieg indywidualny kobietŚroda (19 lutego)• godz. 14:05, bieg indywidualny mężczyznCzwartek (20 lutego):• godz. 15:15, supermikstSobota (22 lutego):• godz. 11:45, sztafeta kobiet• godz. 14:40, sztafeta mężczyznNiedziela (23 lutego):• godz. 12:00, bieg ze startu wspólnego kobiet• godz. 14:30, bieg ze startu wspólnego mężczyzn