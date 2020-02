TimeShift, CatchUP i reStart na stałe w dekoderach satelitarnych Cyfrowego Polsatu

Łukasz Szewczyk

Po przeprowadzeniu testów wśród abonentów Cyfrowy Polsat na stałe wprowadził nowe funkcje TimeShift, CatchUP i reStart do oferty i dekoderów satelitarnych EVOBOX HD i EVOBOX LITE.

Funkcje nieliniowe w dekoderach satelitarnych CP

Wolność, wygoda i swoboda wyboru - to gwarantują użytkownikom dekoderów EVOBOX HD i EVOBOX LITE nowe funkcje, które są dostępne bez dodatkowych opłat, wymagają jedynie podłączenia dekodera do internetu. Sprawiają one, że telewizja satelitarna staje się jeszcze bardziej elastyczna.- daje możliwość zatrzymywania i przewijania wybranych programów do 3 godzin, a to pozwala jeszcze raz zobaczyć wybraną scenę czy fragment meczu w sytuacji, gdy musimy przerwać oglądanie albo coś przeoczyliśmy.- pozwala na oglądanie wybranych programów z kanałów linearnych od początku, co oznacza, że nie trzeba się martwić spóźnieniem na ulubiony serial, film czy format rozrywkowy. To także bardzo użyteczna funkcja w momencie, gdy przełączając kanały, trafimy na coś interesującego, a program już trwa.- umożliwia oglądanie wybranych programów nawet do 7 dni wstecz od ich emisji, bez dodatkowych opłat i to bez konieczności nagrywania. Funkcja idealna na momenty, gdy emitowane są dwa lub trzy interesujące programy jednocześnie. Wtedy, jeśli są dostępne w opcji CatchUP, możemy do nich wrócić w bardziej dogodnym momencie.Badanie satysfakcji klientów przeprowadzone przez Cyfrowy Polsat po udostępnieniu w ramach testu usług nieliniowych TimeShift, CacthUP i reStart wykazało, że korzystanie z nowych funkcji wpisuje się w rzeczywiste, bardzo konkretne potrzeby abonentów. Najczęstszą sytuacją, która spotyka prawie połowę badanych użytkowników (47%), jest natrafienie podczas przełączania kanałów na program, który już trwa. Prawie 40% użytkowników dekoderów EVOBOX HD, ze względu na brak czasu i inne zajęcia, nie może obejrzeć danego programu w momencie emisji. Tyle samo osób spotyka się z sytuacją, kiedy dwa interesujące programy są emitowane jednocześnie. Część użytkowników deklarowała, że zdarza im się zbyt późno dowiedzieć o programie lub go przeoczyć. Dla nowych funkcji takie sytuacje nie stanowią już problemu.Teraz każdy użytkownik dekoderów EVOBOX HD i EVOBOX LITE może korzystać bez opłat z funkcji TimeShift i reStart - wystarczy podłączyć dekoder do Internetu (oba modele mają wbudowane Wi-Fi). Z kolei funkcja CatchUP jest dostępna bez opłat dla nowych klientów telewizji satelitarnej oraz obecnych, którzy przedłużą umowę z operatorem.