Łukasz Szewczyk

Ciekawski George od 1 marca w POLSAT JimJam

George to małpka, której wszędzie pełno. Jest żywo zainteresowany otaczającym go światem i nie przepuści żadnej okazji, by dowiedzieć się czegoś nowego. Przez swoją ciekawość często wpada w tarapaty, ale ma obok siebie kogoś, kto zawsze mu pomoże - swojego opiekuna, Pana w Żółtym Kapeluszu.

Fot. Polsat JimJam