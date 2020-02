Drugi sezon "I love kabaret" wiosną w Zoom TV. Na scenie m.in. Pazura i Grabowski

Łukasz Szewczyk

Wiosną 2020 roku Zoom TV zaprezentuje kolejną odsłonę swojego show rozrywkowego "I love kabaret". Tym razem widzowie zobaczą nie tylko najlepsze polskie kabarety, ale i czołowych polskich aktorów - Cezarego Pazurę i Andrzeja Grabowskiego - którzy zaprezentują własne monologi.

- przyznaje Beata Harasimowicz, reżyserka I love kabaret. -- dodaje.W drugiej odsłonie "I love kabaret" swoje skecze i zabawne monologi zaprezentują m.in.: jeden z popularniejszych polskich aktorów; aktor, który za sprawą wybitnego talentu komediowego stał się również cenionym artystą kabaretowym; najlepszy polski mim; poznański kabaret- laureat Grand Prix PAKI w 2019 roku; składający się z zawodowych aktorów kabaret literacki; grupa performerów, która zaprezentuje swój nowy materiał Kiedyś to było; żywa legenda sceny, który w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia; niepodrabialny, który tym razem wyśmieje własne słabości i zaserwuje widzom monologi o miłości do cukru, nadwadze i wstydliwym paleniu papierosów; zwycięzca PAKI i najzdolniejszy kabaret młodego pokoleniaczy przedstawiciel Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. Absolutną nowością i kabaretowym eksperymentem będą wspólne skecze znanych kabareciarzy, którzy na co dzień występują solo lub w innych zespołach - i takz Kabaretu Ani Mru-Mru połączy swoje siły ze stand-uperemoraz znaną artystką kabaretową- mówił na planie Bartosz Gajda, były członek Kabaretu Łowcy.B. -- przyznał Michał Wójcik z Ani Mru-Mru.W premierowej serii "I love kabaret" wystąpią ponadto:, duetoraz kabarety:- mówi Rafał Freyer, dyrektor programowy Zoom TV."I love kabaret" poprowadzą Agnieszka Marylka Litwin i Przemek Sasza Żejmo z kabaretu Jurki, którzy ponownie wcielą się w postaci Lucyny i Mirka - starego, dobrego małżeństwo z 25-letnim stażem. Tym razem Lucynę i Mirka pochłoną rozmowy w kuchni o gotowaniu, które co chwilę będą schodziły na temat ich ulubionych kabaretów.Show składa się z ośmiu 45-minutowych odcinków. W pierwszym odcinku widzowie zobaczą Andrzeja Grabowskiego, grupę Fair Play Crew, Bartosza Gajdę i Michała Wójcika, Kabaret A Jak! oraz Kabaret Trzecia Strona Medalu.