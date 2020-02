Zoom TV pokaże kultowy serial "Z Archiwum X"

Łukasz Szewczyk

Fox Mulder i Dana Scully wracają. Najpopularniejszych w historii telewizji agentów specjalnych FBI znowu będzie można oglądać na szklanym ekranie. W marcu Zoom TV rozpocznie emisję kultowego serialu "Z Archiwum X".

Głównymi bohaterami "Z Archiwum X" są Fox Mulder i Dana Scully - agenci Wydziału X, specjalnej jednostki FBI, która zajmuje się niewyjaśnionymi sprawami. Muldera i Scully różni wszystko: on wierzy w zjawiska paranormalne i istnienie obcych, ona hołduje przede wszystkim wyjaśnieniom naukowym. Jednak przeciwieństwa się przyciągają. Rozwiązując kolejne skomplikowane zagadki Mulder i Scully coraz lepiej się poznają, nabierają szacunku do własnych kompetencji, sposobu myślenia i metod śledczych.Drugoplanowymi, ale istotnymi postaciami "Z Archiwum X" są też m.in. Walter Skinner - przełożony agentów, początkowo sceptyczny wobec swoich podwładnych, który później staje po ich stronie i wspiera w dążeniu do prawdy oraz tajemniczy Palacz - główny antagonista dwójki bohaterów.Serial "Z Archiwum X" zdobył kilkadziesiąt najważniejszych nagród telewizyjnych i był nominowany w wielu ważnych kategoriach. W latach 1995, 1997 i 1998 otrzymał Złote Globy w kategorii Najlepszy serial dramatyczny. Wcielających się w postaci agentów Davida Duchovnego i Gillian Anderson uhonorowano Złotymi Globami w kategoriach Najlepszy aktor / aktorka w serialu dramatycznym (1997 rok). O popularności "Z Archiwum X" świadczy również to, że do dziś powstało 11 sezonów serialu, odcinki specjalne oraz filmy.Stacja pokaże trzy pierwsze sezony produkcji."Z Archiwum X" to serial wyprodukowany przez Twentieth Century Fox Television we współpracy z Fox Broadcasting Company. Producentem wykonawczym i showrunnerem produkcji jest Chris Carter.