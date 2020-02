Pierwsze loty narciarskie w sezonie na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

Od piątku do niedzieli fani skoków narciarskich będą emocjonować się pierwszymi w sezonie zawodami w lotach narciarskich, które rozegrane zostaną na skoczni Kulm w Austrii.

Po weekendzie ze skokami w Willingen, gdzie wiatr spowodował przesunięcie kwalifikacji i odwołanie niedzielnych zawodów, kibice skoków narciarskich są spragnieni sportowych emocji. Pierwsze loty narciarskie w sezonie przychodzą zatem w doskonałym momencie! Skocznia Kulm to jedyny w Pucharze Świata obiekt mamuci o naturalnym rozbiegu. Jej rekordzistą jest Słoweniec Peter Prevc, który w podczas mistrzostw świata w 2016 roku poleciał aż 244 metry. Ostatni konkurs Pucharu Świata na Kulm rozegrano 13 stycznia 2018 roku. Najlepszy okazał się wówczas Andreas Stjernen.Polscy kibice mogą liczyć, że do walki o zwycięstwo włączą się Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Oprócz nich trener Michal Doleżal zabrał do Austrii Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Klemensa Murańkę, Aleksandra Zniszczoła i Andrzeja Stękałę.Kwalifikacje i konkursy na antenie Eurosportu 1 i w Eurosport Playerze skomentują Marek Rudziński i Igor Błachut. Transmisjom towarzyszyć będą relacje ze studia z udziałem ekspertów Eurosportu, w których znajdą się między innymi wywiady przeprowadzane w Austrii przez reportera Eurosportu Kacpra Merka.Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:Piątek (14 lutego):• godz.12:30, kwalifikacje, KulmSobota (15 lutego):• godz. 10:40, konkurs indywidualny, KulmNiedziela (16 lutego):• godz. 09:15, kwalifikacje, Kulm• godz. 10:55, konkurs indywidualny, Kulm