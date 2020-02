Lewandowski, Milik, Piątek. Mecze z udziałem Polaków hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W najbliższy weekend tyko widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli na żywo oglądać popisy aktualnie trzech najlepszych polskich napastników. Ważne spotkania w Bundeslidze rozegrają nowy nabytek Herthy BSC Krzysztof Piątek i gwiazdor Bayernu Monachium Robert Lewandowski. We Włoszech, prezentujący ostatnio świetną formę w SSC Napoli Arkadiusz Milik, stawi czoła bramkarzowi Cagliari Calcio. Oprócz tego, przed szansą na strzelenie pierwszego gola w barwach nowego zespołu stanie skrzydłowy angielskiego West Bromwich Albion Kamil Grosicki.

, nowy nabytek Herthy BSC, w sobotę stanie przed ogromną szansą na pierwsze trafienie w Bundeslidze, ponieważ jego drużyna zmierzy się z zamykającym stawkę SC Paderborn 07, które posiada jedną z najsłabszych formacji defensywnych w lidze. Przyjście Polaka do drużyny z Berlina ma być ruchem korzystnym dla obu stron: zespół potrzebuje impulsu, który pokaże, że może walczyć o coś więcej niż utrzymanie. Ma go dać właśnie Piątek, który z kolei liczy na to, że w stolicy Niemiec odbuduję formę i będzie strzelał tak, jak jeszcze niedawno we Włoszech. Czy ze swoich snajperskich umiejętności zrobi użytek w sobotnim meczu wyjazdowym z Paderbornem?Kibice Bayernu Monachium mają nadzieję, że ich drużyna zwycięży w spotkaniu z 1. FC Köln. Bawarczycy są liderem tabeli i jeśli wygrają, mogą powiększyć przewagę nad głównymi rywalami, którzy w ostatnim czasie gubili punkty. Uwaga obrońców gospodarzy skupi się przede wszystkim na, który z 22 golami na koncie prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi. Faworytem meczu jest Bayern, który nie przegrał z ekipą z Kolonii od dziewięciu lat. Monachijczycy muszą się jednak mieć na baczności, bo jego najbliższy rywal wygrał aż pięć z sześciu ostatnich ligowych spotkań.Jeśli jakiś zespół jest w stanie przerwać trwające już osiem lat panowanie Juventusu FC na mistrzowskim tronie we Włoszech, to w tym sezonie może to być S.S. Lazio albo Inter Mediolan. W najbliższy weekend te drużyny zmierzą się ze sobą w najciekawszym spotkaniu 24. kolejki Serie A TIM. Kibice ostrzą sobie zęby na pojedynek czołowych ligowych napastników: Ciro Immobile w szeregach rzymian z Romelu Lukaku w drużynie gości. Snajper stołecznej drużyny prezentuje się fenomenalnie - rozgrywki niedawno przekroczyły półmetek, a on prowadzi w klasyfikacji strzelców z 25 golami na koncie! Lukaku także ma powody do radości, bo to m.in. dzięki jego trafieniom Inter jest liderem tabeli.Pierwsze skrzypce w ataku SSC Napoli gra, aktualnie najskuteczniejszy piłkarz tej drużyny. Polak strzelał po jednym golu w dwóch ostatnich ligowych meczach, więc kibice z Neapolu wierzą w przedłużenie tej serii. Wysoką formę prezentuje także, który staje się coraz ważniejszą postacią jedenastki Napoli. O miejsce w wyjściowym składzie Cagliari Calcio walczy z kolei. Czy w niedzielę zobaczymy na boisku trzech biało-czerwonych?Starcie drugiej w stawce FC Barcelony z trzecim Getafe CF, rewelacją sezonu hiszpańskiej ekstraklasy, będzie hitem 24. kolejki. Lionel Messi i spółka walczą z Realem Madryt o mistrzostwo Hiszpanii. Chociaż są wiceliderem tabeli, to w obecnych rozgrywkach zdarzają im się wpadki, więc Getafe ma niepowtarzalną okazję do tego, by zdobyć na Camp Nou bardzo cenne punkty. Do sobotniego spotkania przystąpi po serii czterech wygranych meczów, w których nie straciło ani jednej bramki!Spotkanie Valencii CF z Atlético Madryt będzie bardzo ważne w kontekście walki o miejsca dające prawo gry w europejskich pucharach. Istotnym atutem gospodarzy będzie własny stadion, który w tym sezonie jeszcze nie został zdobyty. Goście z Madrytu swojej szansy upatrują z kolei w tym, że Walencja gra bardzo nieregularnie: potrafi polec z broniącą się przed spadkiem ekipą z Majorki, by w następnej kolejce pokonać Barcelonę. Czy Atlético będzie pierwszym zespołem, który w obecnych rozgrywkach wygra z Walencją na jej obiekcie?Czyzrealizuje marzenia o grze w Premier League? Hull City w tym sezonie ma nikłe szanse na awans, więc polski skrzydłowy zimą przeniósł się do West Bromwich Albion, lidera Sky Bet Championship, głównego kandydata do tego, by wywalczyć prawo gry w elicie. Polaka czeka rywalizacja o miejsce w wyjściowym składzie, ponieważ ofensywa WBA spisuje się bardzo dobrze i trudno znaleźć w niej słabszy element. W środowym spotkaniu z Reading Grosicki spędził na boisku 20 minut. Czy trener Slaven Bilić da mu szansę w meczu z piątym w tabeli Nottingham Forest?Plan transmisji:Piątek (14 lutego):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin GazdaSobota (15 lutego):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Mateusz Majak• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4K, studio od 15:30)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz Wiśniowskistudio: Maciej Jermakow, Maciej Kruk• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4K, studio od 18:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urbanstudio: Maciej Jermakow, Paweł Kapusta• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (16 lutego):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Kuba Ostrowski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Paweł Kapusta• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Dominik Mucha, Antoni Partum• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Urban• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Maciej JermakowPoniedziałek (17 lutego):• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)