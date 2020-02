Faza pucharowa Ligi Mistrzów i Ligi Europy w kanałach Polsat Sport Premium i serwisie Ipla

Łukasz Szewczyk

Najważniejsze rozgrywki klubowe Starego Kontynentu wracają po zimowej przerwie. Wiosną w europejskich pucharach zobaczymy ośmiu Polaków. Pięciu z nich rywalizuje w Lidze Mistrzów, a trzech w Lidze Europy. Boiskowe poczynania wszystkich oglądać można w kanałach Polsat Sport Premium oraz w serwisie Ipla.

Wiosną pierwszym polskim piłkarzem, który usłyszy hymn Champions League będzie Łukasz Piszczek, którego Borussia Dortmund zagra z Paris Saint-Germain (wtorek 18.02, godz. 20:15 w Polsacie Sport Premium 2). Zespół z Zagłębia Ruhry w starciu z Neymarem, Mbappe i spółką wesprze rewelacja ostatnich miesięcy i jeden z faworytów wyścigu o koronę króla strzelców - Erling Haaland. Spotkanie z Dortmundu skomentują Marcin Feddek i Roman Kołtoń. Transmisja rozpocznie się gdy na murawie trwać będzie jeszcze rozgrzewka, dając telewidzom możliwość zobaczenia tego, co zwykle widać tylko z trybun. Wstępem do meczu, i jednocześnie całego wtorkowego wieczoru z Champions League, będzie Studio Ligi Mistrzów, które wystartuje w Polsacie Sport Premium 1 o godzinie 18:00. Poprowadzi je zdobywca drugiej z rzędu Telekamery - Jerzy Mielewski. Jego gośćmi będą, architekci reprezentacyjnych sukcesów: Jacek Gmoch i Jerzy Engel oraz byli kadrowicze: Dariusz Dziekanowski i Tomasz Hajto. Analizę taktyczną wtorkowych spotkań przeprowadzą Marcin Lepa oraz Tomasz Łapiński, a o ciekawostki i przegląd najświeższych informacji zatroszczą się Justyna Kostyra i Szymon Rojek. Studio Ligi Mistrzów w kanałach Polsat Sport Premium to oprócz piłkarskich emocji i publicystyki także rozrywka. Kącik zatytułowany "Muzyka Mistrzów" to królestwo znanego dziennikarza muzycznego Hirka Wrony. W "Kuchni Mistrzów" 18 lutego zadebiutuje zaś Aleksandra Szutenberg, wspierana przez Tomasza Karolaka. Głównym daniem wtorkowego wieczoru będzie starcie nieobliczalnego Atletico Madryt z ubiegłorocznym triumfatorem Champions League, Liverpoolem (godz. 20:50 w Polsacie Sport Premium 1). Z Madrytu mecz skomentują Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan.Środowy wieczór z Ligą Mistrzów także rozpocznie się o godzinie 18:00. Tym razem gospodynią studia w Polsacie Sport Premium 1 będzie Paulina Chylewska, którą redakcyjnie wesprze Roman Kołtoń. W roli ekspertów wystąpią byli reprezentanci Polski Dariusz Dziekanowski i Piotr Czachowski, a na stanowisku analizy taktycznej pracować będą Dariusz Wdowczyk i Tomasz Łapiński. Ciekawostki i przegląd prasy przygotują Aleksandra Szutenberg i Szymon Rojek. Mecz Tottenham - RB Lipsk (godz. 20:50 w Polsacie Sport Premium 1) z Londynu skomentują Cezary Kowalski i Artur Wichniarek. Starcie sensacyjnego uczestnika fazy pucharowej - Atalanty Bergamo - z Valencią (godz. 20:50 w Polsacie Sport Premium 2) komentować będą Tomasz Włodarczyk i Paweł Golański. W czwartek 20 lutego kanały Polsat Sport Premium pokażą aż dwanaście spotkań 1/16 finału Ligi Europy UEFA. Wszystkie mecze dostępne są też na platformie IPLA. W fazie pucharowej Europa League obecnych jest trzech Polaków: Jakub Świerczok z Łudogorca Razgrad, Patryk Klimala z Celticu Glasgow oraz Grzegorz Sandomierski z CFR Cluj.Plan transmisji:Wtorek (18 lutego):• godz. 20:15 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (Polsat Sport Premium 2)• godz. 20:50 Atletico Madryt - Liverpool FC (Polsat Sport Premium 1)• godz. 23:30 Magazyn Ligi Mistrzów UEFA (Polsat Sport Premium 1)Środa (19 lutego):• godz. 20:50 Tottenham Hotspur - RB Lipsk (Polsat Sport Premium 1)• godz. 20:50 Atalanta Bergamo - Valencia CF (Polsat Sport Premium 2)• godz. 23:30 Magazyn Ligi Mistrzów UEFA (Polsat Sport Premium 1)Czwartek (20 lutego):• godz. 18:10 FC Kopenhaga - Celtic Glasgow (Polsat Sport Premium 2)• godz. 18:10 Łudogorec Razgrad - Inter Mediolan (Polsat Sport Premium PPV 3)• godz. 18:10 Getafe CF - Ajax Amsterdam (Polsat Sport Premium PPV 4)• godz. 18:10 Eintracht Frankfurt - Red Bull Salzburg (Polsat Sport Premium PPV 5)• godz. 18:10 Szachtar Donieck - Benfica Lizbona (Polsat Sport Premium PPV 6)• godz. 18:45 Club Brugge - Manchester United (Polsat Sport Premium 1)• godz. 20:50 Olympiakos Pireus - Arsenal Londyn (Polsat Sport Premium 1)• godz. 20:50 Bayer Leverkusen - FC Porto (Polsat Sport Premium 2)• godz. 20:50 Glasgow Rangers - Sporting Braga (Polsat Sport Premium PPV 3)• godz. 20:50 AS Roma - KAA Gent (Polsat Sport Premium PPV 4)• godz. 20:50 VfL Wolfsburg - FFF Malmo (Polsat Sport Premium PPV 5)• godz. 20:50 Wolverhampton Wanderers - RCD Espanyol (Polsat Sport Premium PPV 6)• godz. 23:30 Magazyn Ligi Europy UEFA (Polsat Sport Premium 1)