HBO kręci polski serial kryminalny "Odwilż". W roli głównej Katarzyna Wajda

W Szczecinie rozpoczęły się zdjęcia do nowej produkcji HBO Europe "Odwilż". W główną rolę - policjantki wciela się Katarzyna Wajda.

"Odwilż" to nowy, realizowany w Polsce serial HBO Europe w reżyserii Xawerego Żuławskiego według scenariusza autorstwa Marty Szymanek.Szczecin, przełom zimy i wiosny. W lodowatej wodzie na brzegu Odry zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Kim była, dlaczego zginęła, kogo po sobie zostawiła? Czy ci, którzy ją dziś opłakują, znali ją naprawdę? Te pytania i poszukiwanie na nie odpowiedzi będą dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, odtwarzającej rolę perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim - człowieka w momencie kryzysu."Odwilż" to kolejna oryginalna produkcja HBO Europe realizowana w Polsce. To kryminalny dramat obyczajowy, za produkcję którego odpowiadają: Bogumił Lipski - producent, Izabela Łopuch - executive producent, Johnathan Young - executive producent oraz Antony Root - executive producent HBO Europe. Producentem wykonawczym jest Andrzej Besztak - Magnolia Films. Serial otrzyma finansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach systemu wspierania produkcji audiowizualnej tzw. "zachęt".Akcja serialu będzie rozgrywała się w Szczecinie. Zdjęcia do serialu potrwają do maja 2020 r.