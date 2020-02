Onet rozda kulturalne O!Lśnienia 2020. Rusza głosowanie internautów. Kto nominowany?

Łukasz Szewczyk

Ruszyło głosowanie w plebiscycie O!Lśnienia - Nagrody Kulturalne Onetu i Miasta Kraków. Plebiscyt trwa do 9 marca. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków i będzie transmitowana w Onecie.

O!Lśnienia 2020 - nominacje:

Do nagród O!Lśnienia są nominowani polscy artyści, których dzieła zostały wydane lub wyprodukowane w ubiegłym roku w Polsce, lub którzy odnieśli spektakularny, międzynarodowy sukces. Nominacje mogą otrzymać też twórcy zagraniczni, pracujący z polskimi artystami. Listę nominowanych, na podstawie rekomendacji krytyków, przygotowała wraz z Katarzyną Janowską redakcja Onet Kultura.O wynikach zadecydują internauci, którzy do północy 9 marca na stronie www.olsnienia.onet.pl mogą oddać głos w siedmiu kategoriach konkursowych: Film, Literatura, Sztuki wizualne, Muzyka popularna, Muzyka klasyczna i jazz, Teatr oraz Serial. Nagrody zostaną przyznane za najciekawsze artystyczne wydarzenia 2019 roku.Zwycięzców poznamy 13 marca 2020 roku o godz. 20.00 podczas transmisji gali na Onecie. Wręczenie nagród odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków.• Mikołaj Łoziński, "Stramer" (Wydawnictwo Literackie)Za ciepło i humor rodzinnej żydowskiej historii z międzywojennego Tarnowa i przypomnienie świata sprzed Zagłady. Piękna i mądra opowieść, która wzrusza i zwraca pamięć.• Łukasz Orbitowski, "Kult" (Świat Książki)Za czułą, pozbawioną dydaktyzmu, gawędę o polskiej religijności, ze wszystkimi jej fantasmagoriami i nielogicznościami. Świetny portret ludzi tkniętych "palącą potrzebą cudowności".• Barbara Saudrska, "Mapa" (Nisza)Za debiut imponujący dojrzałością języka, umiejętnością montażu wątków i postaci z różnych epok. Autorka misternie wplata w tę układankę motyw zła i zadaje fundamentalne pytania.• Jacek Borcuch, "Słodki koniec dnia" (Next Film)Za filmowy esej o europejskich wartościach, danie szansy Krystynie Jandzie na niebanalną kreację po latach nieobecności na wielkim ekranie. Oraz piękny, dzięki obrazom i muzyce, portret starej Europy.• Jan Komasa i Bartosz Bielenia, "Boże ciało" (Kino Świat)Za przykład doskonałej artystycznej współpracy, dzięki której kolejne pokolenie polskich twórców mają szansę na najważniejsze światowe laury.• Bartosz Kruhlik, "Supernova" (Forum Film)Za wybuchowy debiut, trzymający w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny, precyzyjny scenariusz i wprowadzenie na duży ekran nowych aktorskich talentów.• Tomasz Bagiński wraz ze współtwórcami serialu "Wiedźmin" (Netflix)Za determinację i twórczą pasję, które sprawiły, że serialowa adaptacja kultowej sagi o wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego podbiła serca milionów widzów na świecie.• Agnieszka Grochowska i Małgorzata Kożuchowska, "Motyw" (TVN)Za sensualne, nieoczywiste role i aktorski magnetyzm. Za kreacje w serialu, który wyłamuje się schematom.• Leszek Lichota i Aleksandra Popławska, "Wataha", sezon 3. (HBO)Za zbudowanie wciągającej relacji między bohaterami opowieści, przy jednoczesnym zachowaniu ekranowej autonomii i wyrazistości postaci.• Król, "Nieumiarkowania" (ART2 Music / Agora)Za przebojowy i stylowy album oraz artystyczną konsekwencję. Językowe zabawy oraz refleksyjność tekstów podniosły poprzeczkę na polskim rynku muzycznym.• Dawid Podsiadło i Taco Hemingway, koncert na PGE Narodowym (East Eventz)Za koncert, który był spektaklem muzycznym i zarazem manifestacją odpowiedzialności za nasze dziś i jutro. Za duet, który zelektryzował fanów w całej Polsce.• Natalia Przybysz, "Jak malować ogień" (Kayax)Za nieustającą świeżość, poruszające, osobiste teksty, autorskie brzmienie i ekologicznie wyprodukowaną winylową płytę, czyli zgodność wyznawanych zasad z działaniem.• Leszek Możdżer, "Ikar. Legenda Mietka Kosza" (Agora)Za muzyczną archeologię, dzięki której udało się odtworzyć muzykę Mieczysława Kosza, wirtuozerską interpretację i muzyczne wariacje, które stały się jednym z bohaterów filmu Macieja Pieprzycy.• Małgorzata Walewska, Unknown, I Live With You" (DUX Recorings).Za otwartość na operowe eksperymenty, udział w unikalnym projekcie operowym i płytowym kompozytorki Katarzyny Głowickiej, która stworzyła operę do tekstów afgańskich poetek, opowiadających o wykluczeniu, izolacji, przemocy.• Agata Zubel, Andrzej Bauer, Cezary Duchnowski, "E-Śpiewnik" (Anaklasis, PWM)Za śmiałą interpretację pieśni Moniuszki, nadanie dawnym tekstom i muzyce nowego brzmienia i życia.• Grzegorz Jarzyna, "Inni ludzie" (TR Warszawa)Za zaskakującą, teledyskową adaptację prozy Doroty Masłowskiej. Spektakl świetnie wykorzystuje środki filmowe, teatralne i muzyczne, a doskonale użyte multimedia są jednym z filarów spektaklu.• Maja Kleczewska, "Hamlet" (Teatr Polski w Poznaniu)Za spektakl-wydarzenie, wielkie polsko-ukraińskie widowisko, w którym Stara Rzeźnia w Poznaniu zamienia się w zamek Elsynor. To klasyczne i innowacyjne przedstawienie zarazem, łączy tekst Szekspira z nerwem współczesności.• Krystian Lupa, "Capri - wyspa uciekinierów" (Teatr Powszechny w Warszawie)Za inscenizację dzieła, tragicznego i ironicznego zarazem, będącego rozprawą z demonami XX wieku, przestrogą przed ich powrotem oraz próbą stworzenia ocalającej wizji sztuki i człowieczeństwa.• Andrzej Betlej i zespół Muzeum Narodowego w KrakowieZa doprowadzenie do otwarcia Muzeum Książąt Czartoryskich oraz wystawy: "Wajda" i "Idzie Młodość! I Grupa Krakowska", które zyskały uznanie krytyków i widzów.• Alicja Knast i Szymon Kobylarz, "Zajawka. Śląski hip-hop 1993-2003" (Muzeum Śląskie w Katowicach)Alicja Knast za inspiracje dla wystaw w MŚ w ostatnich pięciu latach, w tym wystawy "Zajawka". Szymon Kobylarz, jako kurator wystawy, przypomniał, jakim fenomenem w polskiej kulturze jest hip-hop, zaangażował też mieszkańców Śląska (jednej z kolebek hip-hopu) we współtworzenie wystawy.• Daniel Rycharski, "Strachy" (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)Za niezwykle śmiałe podejście i redefinicję chrześcijaństwa, nowy głos w dyskusji o wartościach w sztuce oraz próbę artystycznego wprowadzenia społeczności LGBT+ do polskiego Kościoła katolickiego.