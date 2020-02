Mecz Gwiazd NBA, Ekstraklasa, Liga Mistrzów szczypiornistów - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

W ten na sportowych antenach Canal+ m.in. 22 kolejka Ekstraklasy, NBA All-Star Weekend 2020 oraz występ PGE Vive Kielce w Lidze Mistrzów VELUX EHF.

W ten weekend rozegrana zostanie 22. kolejka Ekstraklasa. W sobotę bardzo ciekawie będzie w Szczecinie i Częstochowie. O godzinie 17:30 Pogoń podejmie Śląsk Wrocław, a tuż po zakończeniu tego meczu Raków Częstochowa zmierzy się z Legią Warszawa. W niedzielę hit kolejki, czyli starcie Cracovii z Lechem Poznań.Weekend to takżę dokończenie 26. kolejki Premier League. Najciekawszy mecz odbędzie się w poniedziałek. Chelsea podejmie Manchester United. Pojedynek Borussii Dortmund z Eintrachtem Frankfurt otworzy 22. serię gier w Bundeslidze. Natomiast w sobotnie popołudnie, polski bramkarz Unionu Berlin - Rafał Gikiewicz, stanie przed szansą zatrzymania kolejnego, wyżej notowanego rywala.Od piątku do niedzieli na antenie Canal+ Sport NBA All-Star Weekend. Popularny na całym świecie Mecz Gwiazd w tym roku będzie uhonorowaniem tragicznie zmarłego Kobego Bryanta. Rozgrywki to także powiew świeżości, której od paru lat to spotkanie potrzebowałoPlan transmisji:Piątek (14 lutego):• 17:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Remigiusz Jezierski• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Cezary Olbrychtgość: Andrzej Juskowiak• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport / 4K)komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Radosław Majdan• 20:25 Bundesliga:(Canal+ Now)komentarz: Bartosz Gleń, Maciej Murawski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Rafał NahornySobota (15 lutego):• 03:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Michał Łopaciński• 12:55 LaLiga:(Canal+ Now)komentarz: Michał Kornacki, Leszek Orłowski• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Krzysztof Marciniak, Rafał Nahorny• 14:30 Liga Mistrzów EHF:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Tkaczykstudio: Piotr Karpiński• 14:40 Ekstraklasa :(nSport+)komentarz: Adam Marchliński, Marcin Baszczyński• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Grzegorz Kaczmarczyk• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Żelisław Żyżyński, Wojciech Jagoda• 17:25 Liga Mistrzów EHF:(Canal+ Now)komentarz: Szymon Ratajczak, Zbigniew Kwiatkowski• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Rudzki, Rafał Nahorny• 18:25 LaLiga:(nSport+)komentarz: Rafał Wolski, Tomasz Ćwiąkała• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport / 4K)komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Wieszczycki• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński; gość: Maciej MurawskiNiedziela (16 lutego):• 01:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Michał Łopacińskistudio: Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewskigoście specjalni: Piotr "Grabo" Grabowski,Michał Górny, Hubert Radke• 11:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Wolski, Tomasz Wieszczycki• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Kamil Kosowski• 14:55 Premier:(Canal+)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 16:55 Liga Mistrzów EHF:(nSport+)komentarz: Krzysztof Bandych, Tomasz Rosiński• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ / Canal+ 4K)komentarz: Rafał Dębiński, Grzegorz Mielcarski• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Rudzki, Michał Gutka• 18:30 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Cezary Olbrycht, Tomasz Lipiński• 19:30(Canal+)prowadzący: Krzysztof Marciniakgoście: Kazimierz Węgrzyn, Radosław Majdan, Sławomir Stempniewski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport / 4K)komentarz: Piotr Laboga i Tomasz Ćwiąkała• 21:00(Canal+)prowadzący: Bartek Ignacikturbokozak: Janusz Golgość: Błażej TelichowskiPoniedziałek (17 lutego):• 01:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Michał Łopacińskistudio: Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewskigoście specjalni: Maciej Turowski, Mr.Buzzer, Radosław Hyży• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Żelisław Żyżyńskigość: Marcin Baszczyński• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Rudzki, Rafał Nahorny