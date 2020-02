"Słodki koniec dnia", "Całe szczęście", "Brightburn: Syn ciemności" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Słodki koniec dnia", "Całe szczęście", "Brightburn: Syn ciemności"

"Słodki koniec dnia" / Fot. materiały prasowe

Canal+

HBO

Cinemax

W piątek na antenie Canal+(14 lutego). Robert pracuje jako muzyk w orkiestrze symfonicznej. Pomimo tego, że musi samotnie wychowywać niesfornego dziesięcioletniego syna, jego życie jest raczej spokojne i uporządkowane. Pewnego dnia w życiu tego duetu pojawia się trzecia osoba. Marta jest popularną gwiazdą fitnessu, której podoba się muzyka Roberta. Przebojowa sportsmenka onieśmiela mężczyznę, ponieważ jego świat jest całkowitym zaprzeczeniem "sportowego trybu życia". Życie Roberta obraca się wokół rodzicielskich wyzwań, koszy pełnych prania i klasówek z matematyki. Czy tym dwóm różnym charakterom uda się w końcu odnaleźć wspólny język?W sobotę premiera filmu(15 lutego). Titane jest supernowoczesną łodzią podwodną z napędem atomowym. Statek wypłynął w celu przeprowadzenia misji wojskowej u wybrzeży Syrii, a załogę tworzą najwybitniejsi żołnierze marynarki wojennej Francji. Doskonale wyszkolony specjalista obsługi sonaru melduje zarejestrowanie niezidentyfikowanego dźwięku dobiegającego z morskich głębin. Niedługo później okręt zostaje zaatakowany, a ludzie cudem uchodzą z życiem. Gdy bezpiecznie docierają do portu, okazuje się, że świat znalazł się na krawędzi wojny nuklearnej, a w stronę Francji zmierza pocisk z głowicą atomową. Kiedy Titane wyrusza na misję odwetową, coś nie daje spokoju specjaliście od analizy morskich dźwięków. Czy to możliwe, że najnowocześniejsza technologia padnie ofiarą perfekcyjnie zaplanowanego podstępu?Niedzielną premierą będzie(16 lutego). olterra, toskańskie miasto, w którym wszyscy się znają i wzajemnie szanują. Na niewielkim wzgórzu mieszka Maria Linde, polska poetka, laureatka Nagrody Nobla, którą stan wojenny zmusił do opuszczenia ojczyzny. Beztroskie życie bohaterki toczy się w rytmie włoskiej prowincji, nocami podlewane winem oraz rozmowami do białego rana z lokalną artystyczną bohemą. Jednak Marii wciąż czegoś brakuje. Czuje pustkę, która nie została zaspokojona przez sztukę, małżeństwo, macierzyństwo ani nawet dwójkę niesfornych wnucząt. Niespokojna dusza artystki sprawia, że Maria jest tykającą emocjonalną bombą. Do jej wybuchu dochodzi w najmniej odpowiednim do tego miejscu i czasie. Mowa, która miała być podziękowaniem za otrzymanie honorowego obywatelstwa miasta Volterra, zamienia się w szokującą i niepoprawną politycznie przemowę, odmieniającą życie poetki na zawsze.Niedzielną Megapremierą będzie film(16 lutego). Tori Breyer (Elizabeth Banks) i jej mąż Kyle (David Denman) od zawsze chcieli zostać rodzicami. Niestety para przez długie lata zmagała się z niepłodnością. Pewnego dnia w tajemniczych okolicznościach pojawia się w nich życiu niemowlę. Brandon (Jackson A. Dunn) jest wszystkim, czego zawsze pragnęli - utalentowanym i zainteresowanym światem dzieckiem. Kiedy jednak chłopak wchodzi w okres dojrzewania, zaczynają się poważne problemy.Intrygujący horror z elementami kina science fiction o tajemniczym przybyszu z kosmosu, który sieje spustoszenie na Ziemi. Twórcy scenariusza biorą na warsztat opowieść o Supermanie. Za głównego bohatera obierają jednak negatywny odpowiednik nieskazitelnego protagonisty.W piątek dwie premiery na kanale Cinemax. Pierwsza to(14 lutego). Guido (Daniele Parisi) wiedzie spokojne życie u boku swojej dziewczyny Chiary (Silvia D'Amico). Pewnego dnia w jego codzienność wdziera się chaos. Kiedy para idzie do apteki kupić pigułkę "dzień po", mężczyzna zaczyna mieć wątpliwości, czy jego partnerka powinna ją zażyć. Kobieta jednak niespodziewanie wyznaje ukochanemu, że jest nieszczęśliwa w związku. Guido i Chiara zaczynają szczerze rozmawiać i podejmują decyzję o rozstaniu. Chłopak zmuszony jest spakować torbę i opuścić mieszkanie, co rozpoczyna całą serię przygód w jego życiu.Inteligentna włoska komedia, która śledzi perypetie młodego mężczyzny po nagłym rozstaniu z ukochaną. Mężczyzna zmuszony jest wyprowadzić się z domu i sypiać kątem na kanapie u znajomych i rodziny.Kolejna propozycja to(14 lutego). Mający obsesję na punkcie francuskiej nowej fali student o imieniu Terry (Jack Kilmer) znajduję muzę w osobie Catherine (Jane Levy), czarującej, aspirującej aktorki. Jego najlepszy przyjaciel Phil (Shameik Moore) również ulega urokowi tajemniczej kobiety. Ich przyjaźń szybko przeradza się w pełen namiętności trójkąt. Po latach perypetii bohaterowie muszą jednak zmierzyć się z sytuacją, w której jedno z nich walczy o życie.Wyreżyserowany przez nagrodzonego dwoma Złotymi Globami aktora Jamesa Franco (Disaster Artist) dramat będący historią uczuciowego trójkąta.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(15 lutego). Franck (Olivier Gourmet) całe swoje życie poświęcił pracy. Nieważne czy jest dzień, czy noc mężczyzna wisi na telefonie i załatwia sprawy służbowe. Pewnego dnia popełnia jednak błąd i zostaje zwolniony. Frank czuje się zdradzony przez system, któremu poświęcił wszystko. W końcu uzmysławia sobie, że musi ocalić najważniejsze - relację ze swoją najmłodszą córką Mathildą (Adèle Bochatay).Dramat pokazujący ewolucję mężczyzny, który poświęcił wszystko firmie, a ta w pewnym momencie wypięła się na niego. Bohater musi zredefiniować swoje życiowe wybory i zdecydować, co jest dla niego najważniejsze.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(16 lutego). Ojciec trzydziestoletniego Peela (Emile Hirsch) odszedł, gdy ten miał pięć lat. Od tamtej pory chłopak wychowywany był przez kochającą, ale też niestabilną emocjonalnie i nadopiekuńczą matkę. Kiedy kobieta niespodziewanie umiera, Peel nie wie, co ze sobą zrobić. Bez pracy, rodziny i przyjaciół decyduje się wynająć kilka pokoi, aby być w stanie spłacić rodzinny dom. Jednak pewnego dnia jeden ze współlokatorów nadwyręża jego zaufanie, co zmusza Peela do wyruszenia na poszukiwanie jego dawno zaginionych, prawdziwych braci, których stracił wiele lat temu.Natomiast w Cinemax2(16 lutego). Klub książki Madam Yankelovej to tajne kobiece stowarzyszenie, którego członkinie nienawidzą mężczyzn i nie wierzą w prawdziwą miłość. Kobiety rywalizują między sobą, która z nich zdoła przyprowadzić na cotygodniowe spotkanie najprzystojniejszego mężczyznę. Na koniec każdy z nich zostaje zamordowany i przerobiony na parówki. Kiedy Sophie - starzejąca się członkini klubu - poznaje młodego, przystojnego Josepha, musi zdecydować, co jest dla niej ważniejsze - ostatnia szansa na prawdziwą miłość, czy wierność zasadom wyznawanym przez stowarzyszenie.Mroczna opowieść o miłości, nienawiści, kobiecości, starzeniu się oraz silnej przyjaźni i umiejętności żegnania się autorstwa początkującego filmowca Guilhada Emilio Schenkera (krótki metraż Lavan). Oryginalna produkcja cechuje się niezwykłym klimatem oraz brawurowym aktorstwem.