Finałowy sezon "Kontra: Sieć" już w HBO GO. W marcu na antenie Cinemax (wideo)

Łukasz Szewczyk

"Kontra: Sieć" to finałowy sezon serialu Cinemax przedstawiającego losy jednostki tajnej specjalnej Sekcja 20.

Serial przedstawia niebezpieczne misje Sekcji 20, elitarnej międzynarodowej jednostki ds. zadań specjalnych, która walczy na całym świecie z terrorystami finansowanymi przez grupy przestępcze. Najnowszy i zarazem finałowy sezon tej produkcji opowiada o ostatniej misji, której muszą się podjąć jej członkowie.W rolach głównych w serialu występują: Warren Brown, Daniel MacPherson, Alin Sumarwata, Jamie Bamber i Varada Sethu. W najnowszym sezonie do obsady dołączyli Alec Secăreanu oraz Ivana Milicević.Najnowszy sezon serialu jest siódmym, w którym koproducentem jest stacja Cinemax. Brytyjski nadawca Sky występuje w tej roli po raz ósmy. Serial zadebiutował na antenie kanału CINEMAX, kiedy telewizja Sky rozpoczęła emisję sezonu drugiego.Serial "Kontra: Sieć" został wyprodukowany przez spółkę Left Bank Pictures Production. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Cameron Roach ze strony Sky, Andy Harries i Rob Bullock z ramienia Left Bank Pictures, a także Jack Lothian. Producentami serialu są: Nuala O'Leary oraz Huberta Von Liel i Kristian Dench. Za reżyserię serialu odpowiadają: Bill Eagles, Paul Wilmshurst, Jon Jones i John Strickland.Premiera finałowego sezonu serialu "Kontra: Sieć" (Strike Back) miała miejsce na platformie HBO GO już 15 lutego. Tego dnia do serwisu dodany został pierwszy odcinek produkcji, a kolejne pojawiać się będą co tydzień w soboty. Emisja na kanale Cinemax zaplanowana została od 23 marca o godz. 20:00. Sezon liczy 10 odcinków.