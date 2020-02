Napisy na żywo w programach informacyjnych i publicystycznych Polsat News

Łukasz Szewczyk

Od połowy lutego 2020 roku wybrane wieczorne programy z oferty Polsat News są nadawane z napisami na żywo.

Polsat News, stacja informacyjna Grupy Polsat, wprowadza napisy na żywo głównie dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Począwszy od soboty, 15 lutego główne wydanie "Wydarzeń" i "Wydarzenia Wieczorne" (program już emitowany z tłumaczeniem na język migowy) oraz programy publicystyczne - "Gość Wydarzeń", "Wydarzenia i Opinie", "Interwencja Extra", "Skandaliści" i "Prezydenci i Premierzy" są dostępne do obejrzenia z napisami. Wystarczy uruchomienie w telewizorze odpowiedniej funkcji.Napisy na żywo są realizowane metodą respeakingu z moderacją. Respeaking jest stosowany od prawie 20 lat. Używają go m.in. telewizje brytyjskie i amerykańskie. Po raz pierwszy metoda została wykorzystana w 2001 roku przez telewizję BBC. W Polsat News zespół składający się z respeakera oraz moderatora, na bieżąco, w trakcie programu, przygotowuje napisy, które są wyświetlane widzom. W ten sposób praktycznie każda osoba, która śledzi program z wyłączonym dźwiękiem otrzymuje możliwość obejrzenia go z pełnym przekazem, a nie tylko przeczytania informacji "na pasku".- mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.Polsat News jako jedyna komercyjna stacja informacyjna w Polsce może pochwalić się wprowadzeniem tego typu usługi w programach publicystycznych na żywo. Napisy są przygotowywane przez zespół Dostępni.eu, który już wcześniej współpracował z Telewizją Polsat przy realizacji napisów na żywo i napisów dla niesłyszących w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".Grupa Polsat posiada już w swojej ofercie stację Super Polsat, którego oferta w zdecydowanej większości jest dostosowana do odbioru przez osoby z dysfunkcjami wzroku lub słuchu.