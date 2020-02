Drugi sezon "To Był Rok!" wiosną w TVP1. Zielińska i Kurzajewski nowymi kapitanami drużyn

Łukasz Szewczyk

Drugi raz rodzinne show "To Był Rok!" połączy pokolenia. Marzena Rogalska, znów zabierze widzów w niesamowitą podróż w czasie, w której nie zabraknie ducha rywalizacji i nutki nostalgii.

Program "To Był Rok!" to wehikuł czasu, który za sprawą bogatych zbiorów archiwalnych Telewizji Polskiej oraz historii opowiadanych przez uczestników przenosi widzów w przeszłość i pozwala im na nowo odkryć czar dawnych lat.Nowi kapitanowie - aktorka Katarzyna Zielińska i dziennikarz Maciej Kurzajewski - w każdym odcinku zaproszą do swoich drużyn inne gwiazdy. Głównym punktem widowiska będzie rywalizacja drużyn przebiegająca w sześciu rundach, w których uczestnicy odpowiedzą na pytania dotyczące ówczesnej popkultury, obyczajów życia codziennego, mody, sportu, motoryzacji, zabawek czy staromodnych gadżetów. Nastrój podkreślą zaskakująca scenografia oraz barwne kostiumy i make-up uczestników, wiernie oddające realia minionych lat.Co tydzień w show pojawi się gość muzyczny, który zaśpiewa wybrany przebój danego roku, a swoje składanki utworów wykonają także prowadząca i kapitanowie. W finale każdego odcinka publiczność wskaże zwycięską drużynę.Drugi sezon programu "To Był Rok!" od 15 marca 2020 roku w TVP1.