Gala Ocaleni 2020 w TVP1. Na scenie m.in. Węgorzewska, Antkowiak, Piekarczyk.

Łukasz Szewczyk

Z okazji 100. odcinka programu "Ocaleni", Telewizja Polska przygotowała jubileuszowy koncert "Gala Ocaleni 2020". Na scenie wystąpi plejada gwiazd m.in.: Alicja Węgorzewska, Krzysztof Antkowiak oraz Marek Piekarczyk.

Rafał Porzeziński - prowadzący program "Ocaleni" w TVP1 / Fot. TVP

"Gala Ocaleni 2020" to uroczysty koncert połączony z wręczeniem nagród "Stowarzyszenia "Ocaleni" i Redakcji Programu "Ocaleni". Koncert jest organizowany z okazji 100. odcinka społecznego programu, który od kwietnia 2018 roku nieprzerwanie pomaga odzyskiwać nadzieję, trzeźwość i radość życia osobom uwikłanym w różne uzależnienia.- Udało się nam stworzyć popularny i atrakcyjny program misyjny, niespotykany w innych telewizjach, którego najważniejszym zadaniem jest zmiana sposobu myślenia o osobach uzależnionych oraz pomoc im i ich rodzinom w osiągnięciu trwałej trzeźwości - mówi autor programu Rafał Porzeziński.Gala będzie także okazją do spotkania ponad 150 osób, uczestników programu "Ocaleni", którzy przeszli trudną drogę, aby odzyskać sens życia. Podczas koncertu wystąpią: Alicja Węgorzewska, Krzysztof Antkowiak, Lech Dyblik, Krzysztof "Jary" Jaryczewski, Marek Piekarczyk, Magdalena Anioł, Natalia Kawalec (finalistka tegorocznej edycji programu "The Voice Kids"), Arkadio, Janusz "Yanina" Iwański, Dobromir "Dobryman" Makowski, Piotr Nagiel, a także... autor programu "Ocaleni" Rafał Porzeziński oraz Adam Szewczyk Band, Piotr Baron, Ryszard Styła.Galę poprowadzą - Ida Nowakowska i Rafał Porzeziński. Reżyserem koncertu jest Bogdan Sadowski.Emisja koncertu we wtorek, 3 marca o godz. 23:00 w TVP1.