Mecze z udziałem Bayernu Monachium, Borussii Dortmund, Juventusu FC i Realu Madryt hitami weekendu w Eleven Sports

W weekend ELEVEN SPORTS pokaże starcia trzech głównych kandydatów do mistrzostwa Niemiec. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zagra z SC Paderborn 07, Borussia Dortmund Łukasza Piszczka zmierzy się Werderem Brema, a RB Lipsk spotka się z FC Schalke 04. W lidze włoskiej najciekawiej zapowiada się rywalizacja drużyny Wojciecha Szczęsnego, Juventusu FC, ze SPAL 2013, którego barwy reprezentują Thiago Cionek, Arkadiusz Reca i Bartosz Salamon.

W 23. kolejce Bundesligi prowadzący w tabeli Bayern Monachium podejmie zajmujący ostatnie miejsce SC Paderborn 07.utrzymuje fantastyczną skuteczność i liczy w tym spotkaniu na kolejne trafienia, bo w czterech dotychczasowych występach przeciwko Paderborn zdobył aż pięć bramek. Bayern zagra pod dużą presją, bo wpadka może oznaczać, że straci fotel lidera na rzecz RB Lipsk. Od grudnia monachijczycy wywalczyli jednak aż 22 z 24 możliwych punktów, więc to ich rywale mają więcej powodów do obaw. Goście chcą zaprezentować się równie dobrze jak jesienią, kiedy byli o krok od sprawienia sensacji przegrywając z Bayernem tylko 2:3.Wspomniany RB Lipsk traci do Bayernu zaledwie jeden punkt i w weekend zmierzy się na wyjeździe z silnym FC Schalke 04. Na Veltins-Arena dojdzie do ekscytującego pojedynku wielkich nadziei niemieckiego futbolu - Timo Wernera w ataku gości ze strzegącym bramki gospodarzy Alexandrem Nübelem. Ten pierwszy jest głównym rywalem Roberta Lewandowskiego w walce o tytuł króla strzelców Bundesligi, a drugi jest uważany za talent na miarę takich golkiperów jak Manuel Neuer czy Marc-André ter Stegen.Ciekawie zapowiada się także wyjazdowe starcie Borussii Dortmund z Werderem Brema. W ekipie gości zagra zachwycający formą Erling Braut Håland, który dołączył do BVB w styczniu i w dotychczasowych siedmiu występach zdobył aż jedenaście bramek. Młody Norweg znów może wpisać się na listę strzelców, bo gospodarze stracili w tym sezonie aż 51 goli, co jest najgorszym wynikiem w lidze. Dobrą formę postara się potwierdzić, który w poprzedniej kolejce zaliczył trafienie w meczu z Eintrachtem Frankfurt, wygranym przez Borussię aż 4:0.Walka o mistrzostwo Włoch jest w tym sezonie bardzo zacięta, więc dla broniącego tytułu Juventusu FC każdy mecz jest niezwykle istotny. W 25. kolejce Juve zmierzy się na wyjeździe ze SPAL 2013, czyli ekipą, która jest w strefie spadkowej i również bardzo potrzebuje punktów. W barwach Starej Damy kibice zobaczą m.in.i Cristiano Ronaldo. Polak stanie przed szansą na ósme czyste konto w tym sezonie, a słynny Portugalczyk spróbuje poprawić imponujący wynik dwunastu goli strzelonych w ostatnich ośmiu spotkaniach. Z kolei w defensywie gospodarzy zagrają. Czy wraz z kolegami powstrzymają CR7 i spółkę?Emocji nie powinno zabraknąć także na Stadio Mario Rigamonti, gdzie Brescia Calcio podejmie SSC Napoli. Drużyna z Neapolu od styczniowej wygranej z Juventusem FC jest w dobrej formie i odżyły jej nadzieje na miejsce zapewniające grę w Lidze Mistrzów UEFA. Zespółjest faworytem starcia z Brescią, bo nie przegrał z tą ekipą od 20 lat. Obrona gości musi jednak uważać na nieprzewidywalnego Mario Balotellego, który wpisał się na listę strzelców we wrześniowym spotkaniu tych ekip na Stadio San Paolo.W ostatnim ligowym sprawdzianie przed wielkim El Clásico Real Madryt zmierzy się z Levante UD. Królewscy nie przegrali od piętnastu meczów w lidze hiszpańskiej i będą faworytem, ale muszą mieć się na baczności, bo Levante sprawiło już w tym sezonie wielką sensację pokonując u siebie FC Barcelonę 3:1. Jeśli Real chce mieć pewność, że do El Clásico przystąpi jako lider LaLiga Santander, to tego spotkania nie może nawet zremisować. Kibice liczą na emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły rywalizacji tych drużyn jesienią. Wówczas madrytczycy prowadzili 3:0, ale dwa gole Levante w drugiej połowie sprawiły, że mecz trzymał w napięciu do ostatnich sekund. Czy podobnie będzie tym razem?Ekscytująco zapowiada się także starcie Getafe CF - Sevilla FC, którego stawką będzie trzecie miejsce w tabeli. Na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán dojdzie do ciekawej konfrontacji ofensywnych duetów - Ángela i Maty po stronie gospodarzy z Lucasem Ocamposem oraz Luukiem de Jongiem w ekipie gości. Cała czwórka znajduje się w tym sezonie w dobrej formie i w sumie miała udział przy aż 49 bramkach (gol lub asysta). Czy ponownie to oni okażą się kluczowymi postaciami swoich drużyn?Piątek (21 lutego):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Filip Kapica• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)studio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Michał GąsiorowskiSobotę (22 lutego):• 12:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Paweł Kapusta• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Mikołaj Kruk• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Paweł Kapusta• 20:40 Serie A TIM:(ELeven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:30)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 23:15- magazynprowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (23 lutego):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 Serie A TIM:Calcio (Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Paweł Kapusta• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Maciej Jermakow