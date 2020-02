W kampanii wyborczej więcej rozmów Konrada Piaseckiego w TVN24

Łukasz Szewczyk

Z okazji zbliżających się wyborów prezydenckich telewizja TVN24 wprowadza do ramówki nowy program "Rozmowa Piaseckiego - kampania 2020".

W poniedziałek (24 lutego 2020 roku) o godz. 8:30, TVN24 wyemituje pierwszą audycję nowego cyklu autorstwa Konrada Piaseckiego - "Rozmowa Piaseckiego - kampania 2020".W specjalnej odsłonie swojego programu dziennikarz zajrzy za kulisy walki o fotel głowy państwa, odkryje jej tajemnice, obnaży słabe i silne strony kandydatów. Do studia zaprosi przedstawicieli sztabów, spin doktorów, analityków obecnej i poprzednich akcji wyborczych. Konrad Piasecki poszuka razem z nimi reguł rządzących kampaniami prezydenckimi i spróbuje odpowiedzieć na pytanie: co będzie kluczem do zwycięstwa w maju 2020 roku?Główne wydanie programu "Rozmowa Piaseckiego" nadal będzie można oglądać o godzinie 7:30.