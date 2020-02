"Król Lew", "Toy Story 4", "Spider-Man: Daleko od domu", nowe seriale - marzec w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

"Berek", "Król Lew", "Toy Story 4", "Spider-Man: Daleko od domu", "LEGO. Przygoda 2" - to główne premiery filmowe lutego na antenie HBO. Nie zabraknie serialowych premier, wśród nich trzeci sezon wyczekiwanego "Westworld"

HBO HD

Cinemax

W marcu 2020 roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(1 marca) - pięciu kumpli z dzieciństwa raz do roku gra w grę, w której wszystkie chwyty są dozwolone(8 marca) - filmowa wersja kultowej animacji Walta Disneya. Obraz zabiera widza w niezwykłą podróż na afrykańską sawannę, gdzie młody lew Simba wraz z nietypową parą przyjaciół próbuje odzyskać należne mu dziedzictwo. Nominacja do Oscara za najlepsze efekty specjalne(15 marca) - Chudy i jego kumple wracają, aby po raz kolejny przeżyć szaloną przygodę. Oscar dla najlepszego filmu animowanego(22 marca) - Peter Parker powraca, aby po raz kolejny przywdziać kostium Spider-Mana i pomóc uratować świat przed niebezpieczeństwem(29 marca) - bohaterowie z uniwersum LEGO powracają w epickiej przygodzie, aby ocalić swoje ukochane miastoWśród pozostałych premier m.in.(19 marca) - film dokumentalny przedstawiający relację Muhammada Alego z popularnym gospodarzem talk-show Dickiem Cavettem. Z kolei(26 marca) - dokument mówiący o jednym z najbardziej znanych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy na świecie. HBO pokaże także(26 marca) - inteligentna twórczyni krzyżówek zostaje wciągnięta w śledztwo policyjne i za wszelką cenę próbuje dowieść swojej niewinnościSerialowe nowości miesiąca w HBO:(od 6 marca w HBO) - Sam Rockwell oraz Michelle Williams w miniserialu przedstawiającym losy broadwayowskiego reżysera Boba Fosse'a oraz jego muzy: tancerki Gwen Verdon(od 13 marca w HBO 3) - czwarty sezon serialu z Benem Sinclairem w roli pociesznego dilera marihuany, który swoją pracę traktuje jak misję(od 13 marca w HBO3) - kolejny sezon serialowej antologii z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem fabuła osadzona jest w średniowieczu(od 16 marca w HBO) - trzeci sezon serialu HBO, który jest mroczną odyseją o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu(od 17 marca w HBO) - nowy miniserial HBO na podstawie powieści Philipa Rotha przedstawiający alternatywną wersję historii Ameryki(od 22 marca w HBO3) - drugi sezon mrocznego serialu, którego scenariusz inspirowany jest najlepiej znanymi bajkami na świecie(od 24 marca w HBO) - drugi sezon serialu opartego na cyklu powieści Eleny Ferrante przedstawiającego historię trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwoma kobietami(od 27 marca w HBO) - serial na podstawie książki Roberto Saviano przedstawiający historię walczących o władzę grup, które rywalizują między sobą o kontrolę nad przemytem i handlem kokainą. Za reżyserię odpowiada m.in. Stefano SollimaW marcu 2020 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Nie wysiadaj" (1 marca), "Dyrygentka" (2 marca), "Rozpalony duch" (4 marca), "Mirai" (8 marca), "Terytorium miłości" (9 marca), "Darlin" (13 marca), "W proch się obrócisz" (15 marca), "Dysonans" (16 marca), "Tylko ty" (18 marca), "Człowiek jutra" (22 marca), "Bez końca" (23 marca) oraz "Trzy dni i jedno życie" (30 marca).Dodatkowo 21 marca kanał Cinemax rozpocznie emisję serialu. Jest to siódmy i ostatni sezon serialu przygodowego o agentach tajnej brytyjskiej jednostki antyterrorystycznej Sekcja 20Z koleipokaże takie premiery jak: "Irina" (1 marca), "Przed mrozem" (7 marca), "Staniczek" (8 marca), "Bille" (14 marca), "Ostatnie drzewo" (15 marca), "Zwyczajna kobieta" (21 marca), "Happy Ending" (22 marca), "Ostrym nożem" (28 marca) oraz "Jutro wstanie nowy dzień" (29 marca).Dodatkowo od 12 marca emisja serialu, czyli Patrick Wilson w roli policjanta, który musi odnaleźć sprawcę potrójnego morderstwa w przydrożnym barze