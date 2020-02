Nowy Magazynu PitBike.tv w Motowizji

Łukasz Szewczyk

Na antenie Motowizji debiutuje nowa pozycja dla fanów dwóch. Kamery "Magazynu PitBike.tv" pokażą wszystkie najważniejsze wydarzenia i miejsca, które liczą się w polskim środowisku sportowym, skupionym wokół pit bike.

W pierwszym odcinku (premiera 24 lutego o godz. 22.00 na antenie Motowizji) widzowie zobaczą relację z off-roadowej kolebki pit bike, czyli Toru Głażewo w Bydgoszczy. Dla widzów został zrealizowany reportaż z testów motocykli do flat tracku, który za oceanem przeżywa swój renesans. W Europie, od kilku lat, jesteśmy świadkami jego narodzin. Główna zasada tego sportu jest prosta: jazda w poślizgu, który umożliwia utrzymywanie jak największej prędkości. Zastosowanie się do niej daje nie tylko szansę na zwycięstwo, ale również adrenalinę i frajdę zawodnikom oraz widowni.W poniedziałkowy wieczór "Magazyn PitBike.tv" zabierze widzów także na Turniej o Puchar Prezesa Porzeraczy Puul (pisownia oryginalna), który jest najstarszą imprezą sportową zawodników pit bike w Polsce. Zawody są organizowane po raz jedenasty. W szalonych, pełnych wrażeń wyścigach biorą udział głownie mechanicy żużlowi, ale nie tylko."Magazyn PitBike.tv" to ukłon Motowizji w kierunku fanów dyscypliny, która jest niepowtarzalnym widowiskiem, jak również sportowców, startujących w zawodach pit bike'owych i promujących ten sport na polskich torach żużlowych.