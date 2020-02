Eurosport przedłużył prawa do Tour de France i La Vuelty

Łukasz Szewczyk

Eurosport pozostanie jedynym kanałem, w którym fani kolarstwa będą mogli oglądać każdą minutę Tour de France oraz wszystkie etapy La Vuelty przynajmniej do 2025 roku. Stacja osiągnęła w tej sprawie porozumienie z Amaury Sport Organisation (ASO) i Eurovision Sport.

Na mocy umowy Eurosport pozostanie wyłącznym nadawcą najważniejszego kolarskiego wyścigu na świecie na 38 rynkach (także w Polsce). Tylko w Eurosporcie, który transmituje Tour de France od 1991 roku, widzowie zobaczą każdy etap od startu do mety! W 2019 roku stacja osiągnęła znakomite wyniki oglądalności podczas Wielkiej Pętli - liczba minut obejrzanych przez widzów w kanałach cyfrowych nadawcy w trakcie Tour de France wzrosła rok do roku o 95%, a oglądalność telewizyjna w Eurosporcie 1 na wszystkich rynkach o 4%. W Polsce w minionym roku Eurosport po raz kolejny pokazał, że jest najlepszym kanałem dla fanów kolarstwa. Przez 10 miesięcy stacja pokazała relacje z wszystkich najistotniejszych wyścigów, na czele z wielkimi tourami, wiosennymi klasykami, Tour de Pologne i mistrzostwami świata. Zasięg transmisji w polskim Eurosporcie wyniósł aż 7,6 miliona osób. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także materiały kolarskie publikowane w mediach społecznościowych stacji, w których wideo osiągnęły ponad 6,5 miliona wyświetleń.Porozumienie z ASO i Eurovision Sport obejmuje przedłużenie praw do transmisji La Vuelty do 2025 roku. Od 2021 roku Eurosport rozszerzy prawa, zyskując wyłączność na 50 rynkach (także w Polsce). W ramach umowy stacja będzie mogła dostosować przekaz telewizyjny do swoich potrzeb, a także publikować wideo z najważniejszymi momentami wyścigu w swoich mediach społecznościowych. Nadchodząca, 75. edycja wyścigu dookoła Hiszpanii, którą transmitować będzie Eurosport, rozpocznie się w Utrechcie, czyniąc z tego miasta pierwsze w historii miejsce, w którym gościły wszystkie trzy wielkie toury.Od 2021 Global Cycling Network (GCN) - siostrzana platforma Eurosportu - pokaże na żywo każdy wielki tour za pośrednictwem nowej aplikacji, która będzie w jednym miejscu zbierać wszystko, co najważniejsze dla miłośników kolarstwa.Eurosport pozyskał także prawa do pokazywania kobiecych wyścigów na czele z Liège-Bastogne-Liège i Flèche Wallonne, które będą transmitowane po raz pierwszy w historii. - Możliwość pokazania najlepszych zawodniczek widzom w całej Europie jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy pewni, że dzięki temu zaangażujemy jeszcze więcej fanów kolarstwa na wszystkich rynkach - podkreślił Andrew Georgiou.W styczniu 2019 roku Discovery nabyło większość udziałów w Play Sports Group, spółce-matce Global Cycling Network (GCN). Strategia digitalowa Discovery obejmuje m.in. transmisje wszystkich wielkich tourów, większości wyścigów w kalendarzu World Touru i ponad 100 innych kolarskich wydarzeń. Oprócz transmisji w telewizji, stacja oferuje kibicom kolarstwa relacje na żywo i na żądanie w Eurosport Playerze.