"Men in Black: International", "Polityka", "Dzięki Bogu" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Men in Black: International", "Polityka", "Dzięki Bogu"

Canal+

HBO

Cinemax

W piątek na antenie Canal+(21 lutego). Georgia, końcówka lat 50 ubiegłego wieku. Ciężarna Mary straciła dach nad głową i szuka schronienia wśród zakonnic z klasztoru na prowincji. Kobiety przyjmują dziewczynę pod swój dach, ale w zamian oczekują od niej bezwzględnego przestrzegania zasad ustanowionych w zakonie. Mary zgadza się na wyrzekniecie się zepsucia, jakie niesie ze sobą "zewnętrzny świat", ponieważ nie ma w tym momencie żadnego lepszego miejsca na narodzenie dziecka. Z pozoru bezpieczne i spokojne miejsce zaczyna pokazywać swoją prawdziwą, przerażającą twarz. Mary musi znaleźć w sobie siłę, aby wyzwolić się spod kontroli zakonnic i ocalić duszę swoją i nienarodzonego dziecka.W sobotę premiera filmu(22 lutego). Jadwiga (Ewa Kasprzyk) zostaje premierem. Prezes (Andrzej Grabowski) wyjaśnia jej, w jaki sposób powinna sprawować swoje stanowisko. Zupełnie nową pozycją - szefa gabinetu politycznego MON, cieszy się też Arek (Antoni Królikowski). Wkrótce młody student wikła się w świat korupcji. Tymczasem Prezes przechodzi operację nogi. Znajomość z rehabilitantem Bartkiem (Maciej Stuhr), który ma zupełnie inne poglądy polityczne, okazuje się dla niego cennym doświadczeniem. Poseł Skiba (Zbigniew Kozłowski), opowiadający się za tradycyjnymi, rodzinnymi wartościami, zaczyna romans z atrakcyjną Julią. W tym czasie Ojciec Dyrektor (Zbigniew Zamachowski) zleca Basi (Anna Karczmarczyk) przygotowanie kontrowersyjnego reportażu na potrzeby katolickiej telewizji. Stefan (Daniel Olbrychski) ma wypadek z rządowym samochodem. Wkrótce odzywa się do niego przedstawiciel opozycji Pacyna (Zbigniew Suszyński) z zaskakującą propozycją.Niedzielną premierą będzie film(23 lutego). Alexandre Guerin jest dorosłym mężczyzną, ma żonę oraz piątkę dzieci, z którymi regularnie chodzi do kościoła. Pewnego razu spostrzega w nim księdza Bernarda Preynata. Jest to demon z przeszłości Alexandra, który w czasach gdy chłopiec odbywał posługę ministrancką, zabierał go do ciemni fotograficznej, gdzie dopuszczał się pedofilskich czynów. Kiedy dorosły Alexandre widzi księdza wciąż pełniącego ważną funkcję w strukturach kościelnych, postanawia zaprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości. Okazuje się jednak, że w pojedynkę jest praktycznie bezsilny, a jego zeznania nie mają większego znaczenia. Wszczyna poszukiwania pozostałych ofiar księdza, aby wspólnie doprowadzić do jego zwolnienia.Niedzielną Megapremierą będzie film(23 lutego). Doświadczony agent H (Chris Hemsworth) i debiutantka M (Tessa Thompson) są nieoczywistym duetem, który staje do walki z nowym zagrożeniem z kosmosu. Bohaterowie muszą połączyć siły i zmierzyć się z niebezpieczeństwem, jakiego świat jeszcze nie widział. Zadaniem agentów H i M jest uratowanie nie tylko agencji MIB, ale również całej ludzkości.Kolejna część kasowego hitu opowiadającego o przygodach agentów walczących z zagrożeniem z kosmosu. Tym razem w główne role w megaprodukcji wcielają się Chris Hemsworth oraz Tessa Thompson. Partnerują im Rebecca Ferguson, Rafe Spall oraz wyróżniona dwoma Oscarami Emma Thompson.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(22 lutego). Techo (Veselin Plachkov) dorasta w komunistycznych czasach w pięknej dolinie. Podążając za swoją pasją, podejmuje pracę w lokalnej fabryce olejku różanego. Niedługo potem reżim upada, a mężczyzna postanawia założyć pierwszą niezależną destylarnię olejków. Wszystko wydaje się być w zasięgu jego ręki. Długie lata transformacji politycznej dramatycznie wpływają jednak zarówno na biznes, jak i na życie głównego bohatera. Dzięki wysiłkom Techa, Bułgaria staje się jednym z głównych producentów olejku różanego na świecie.Rewelacyjny dramat pokazujący życiowe zmagania największego w Bułgarii producenta olejku różanego. Obraz przedstawia zderzenie marzeń bohatera z trudną polityczną i społeczną rzeczywistością na przestrzeni pięćdziesięciu lat.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(23 lutego). Chorwacja, siedem lat po bankructwie kraju. Świat pogrąża się w chaosie - woda stała się dobrem cenniejszym od ropy naftowej. Ludzie są w stanie dla niej wszczynać wojny, dokonywać podbojów i zniszczeń, a nawet rozprzestrzeniać wirusa zombie. Beztroski Mico (Krešimir Mikic) z Zagrzebia zostaje ugryziony przez zarażoną wirusem partnerkę. Mężczyzna trafia więc do szpitala, gdzie spotyka swoją idolkę - aktorkę Frankę Anic (Hristina Popovic), skinheada Maksa (Dado Ćosić) oraz tajemniczą bizneswoman imieniu Vesna (Tihana Lazović). Wszyscy postanawiają udać się na wieś znajdującą w pobliżu granicy z Bośnią, bo uważają, że tam mają większe szanse na przeżycie.Natomiast w Cinemax2(23 lutego). Igor (Evgeniy Tsyganov) jest strażnikiem leśnym zajmującym się patrolowaniem syberyjskich lasów. Pewnego dnia, po incydencie z kłusownikami, mężczyzna trafia do szpitala, gdzie zostaje u niego zdiagnozowana śmiertelna choroba. Dowiaduję się, że zostały mu najwyżej dwa miesiące życia. Jego ciężarna żona Natalia (Natalya Kudryashova) nie ustaje w próbach znalezienia ratunku, choć sprawa zdaje się być przesądzona. Igor ma pełne wsparcie swojej małej społeczności. Do czasu jednak, kiedy decyduje się spełnić swoje ostatnie marzenie... Obraz w reżyserii Natashy Merkulovej i Alekseya Chupova (Miejsca intymne) opowiada współczesną wersję starej syberyjskiej historii ludowej o mężczyźnie, który oszukuje śmierć, udając kobietę. W tym wypadku jednak bohater stara się przed odejściem zerwać z życiem w kłamstwie