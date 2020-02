Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w TVP Historia

Łukasz Szewczyk

W niedzielę (1 marca 2020 roku) w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych kanał TVP Historia przygotował premierę filmu dokumentalnego "Żołnierz Rzeczpospolitej". Tego dnia widzowie będą mogli obejrzeć także dokument "Mój przyjaciel Laluś" oraz poruszający film "Wyklęty".

Ustanowiony w 2011 r. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca, w rocznicę wykonania wyroku śmierci na siedmiu członkach IV Komendy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" - Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Bazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Jak co roku TVP Historia przypomni na swojej antenie losy Żołnierzy Wyklętych.Premierowy film dokumentalny(1 marca o godz. 19.00 w TVP Historia) w reżyserii Wojciecha Niebelskiego i Marka Wrony to opowieść o Edwardzie Bzymku-Strzałkowskim, wybitnej postaci podziemia niepodległościowego. Oficer w czasie kampanii wrześniowej, a później szef wywiadu i kontrwywiadu AK południowych okręgów Generalnego Gubernatorstwa. Jego siatka w trakcie wojny rozpracowywała niemieckie struktury i instytucje, demaskowała kolaborantów, uczestniczyła w zabezpieczeniu słynnej akcji Most III, zwieńczonej przerzutem pocisku V2 na Zachód. Przygotowywała się również do działania w warunkach przewidywanej okupacji sowieckiej, rozpracowując struktury podziemia komunistycznego. Po zakończeniu wojny Brygady Wywiadowcze weszły w skład organizacji Wolność i Niezawisłość, zaś Edward Bzymek-Strzałkowski został członkiem jej II Zarządu. Dwa dni po aresztowaniu w 1946 r., podejmuje desperacki krok i aby chronić swoich współtowarzyszy wyskakuje z II piętra kamienicy w krakowskiej siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy Placu Inwalidów. W ciężkim stanie, został przetransportowany do szpitala więziennego na Montelupich. Po bestialskim śledztwie skazany na karę śmierci w tzw. procesie krakowskim, zamienioną ostatecznie na wieloletnie więzienie. Do końca życia był inwigilowany. W 1992 r. zostaje zrehabilitowany, zaś władze Krakowa nazywają jego imieniem jedną z ulic miasta. W 2011 r. odznaczony zostaje pośmiertnie przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.(1 marca o godz. 21.00) w reżyserii Dariusza Walusiaka to historia ostatniego z Żołnierzy Wyklętych, sierżanta Józefa Franczaka "Lalusia", zastrzelonego 21 października 1963 r. podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych. Ten przedwojenny podoficer żandarmerii wojskowej, żołnierz AK, podkomendny Uskoka, kilkakrotnie ranny, po śmierci swojego dowódcy i kolegów z oddziału pozostał sam. Ścigany przez 18 lat do końca pozostał niezłomny. "Laluś" marzył o normalnym życiu, o rodzinie. Podczas ostatniego spotkania z przyjacielem, Wacławem Szaconiem "Czarnym", powiedział: "Pragnę, by po śmierci chociaż moje kości spoczęły w grobie rodzinnym".Dramat(1 marca o godz. 22.10) z 2017 r. w reżyserii Konrada Łęckiego to oparta na faktach fabuła, której akcja toczy się w Polsce w drugiej połowie lat 40. XX wieku. Jego bohaterami są członkowie zbrojnego podziemia niepodległościowego, walczący z władzą ludową o powojenny kształt Polski. Ludzie, którzy mimo olbrzymiej przewagi resortu bezpieczeństwa wspieranego przez radzieckie NKWD, walczyli do końca o swoją sprawę.