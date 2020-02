"Zwariowana codzienność Jasia Fasoli" na antenie Boomeranga

Łukasz Szewczyk

Jasiowi Fasoli z całą pewnością nie można odmówić uroku! Ten nieco chaotyczny i zagubiony mężczyzna powraca z nowymi, zabawnymi przygodami. Tym razem bohater wybierze się do muzeum, będzie próbował kupić nowy telewizor, a także zostanie artystą.

Jasiowi Fasoli towarzyszy wierny przyjaciel - miś Teddy, a ich codzienność pełna jest przezabawnych perypetii. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, choć nawet najprostsze czynności potrafi skomplikować tak, że urastają do rangi szalonych przygód. Serial to rozrywka nie tylko dla dzieci, ale także dla całej rodziny.Przygotujcie się na niekończące się pomyłki i problemy, które są nieodłączną częścią życia Jasia Fasoli. W najnowszych odcinkach niesforny londyńczyk m.in. popsuje telewizor i będzie zmuszony wybrać się do sklepu po nowy sprzęt. Uda się także do Muzeum Nauki, gdzie zawrze ciekawą znajomość z przypadkowo poznanym chłopcem. Kolega pokaże mu mnóstwo fascynujących gadżetów, które w rękach Jasia znacznie utrudnią pracę pracownikom tej instytucji. Katastrofalna w skutkach może się także okazać decyzja o zostaniu malarzem i wymyśleniu własnych, unikalnych receptur na farby z keczupu, musztardy czy soku z kapusty.Nowe odcinki "Jasia Fasoli" będzie można oglądać na antenie Boomeranga od 2 marca. Emisja codziennie o 18:00.