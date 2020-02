"Brexit" z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej w marcu na kanale BBC First

Łukasz Szewczyk

W marcu 2020 roku kanał BBC First wyemituje film telewizyjny ukazujący kampanię brexitową z perspektywy mało znanych strategów z obu stron barykady - obozu opowiadającego się za wyjściem oraz pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. W roli głównej nominowany do Oscara Benedict Cumberbatch

Lato 2016 roku. Wielka Brytania stoi przed największym politycznym dylematem od pokoleń. Pozostać częścią Unii Europejskiej czy po niemal pół wieku zrzeszenia w jej strukturach zaryzykować odłączenie? Podczas gdy politycy prowadzą swoje kampanie, za zamkniętymi drzwiami doradcy polityczni opracowują plany bitewne. Każda ze stron stara się zdobyć przewagę nad przeciwnikiem, zmagając się jednocześnie z walczącymi o światło jupiterów politykami oraz kontrowersyjnymi poplecznikami finansującymi ich działania. Nie ma czasu na stare metody eurosceptyków, ani na konwencjonalny marketing polityczny.Tradycyjna kampania umarła. Jej miejsce zajęła kontrowersyjna strategia oparta na gromadzeniu danych osobowych. Informacje wydobywane z mediów społecznościowych nie tylko pomagają odnaleźć kluczowych wyborców, ale także ujawnią sposób ich myślenia dostarczając tym samym najmocniejszych argumentów do przeciągnięcia ich na swoją stronę. Czy to legalne? Czy uczciwe? Na pewno skuteczne.Gwiazdą filmu jest nominowany do Oscara Benedict Cumberbatch ("Gra tajemnic", "Sherlock"), w rolę Craiga Olivera, dyrektora ds. komunikacji Davida Camerona, prowadzącego kampanię na rzecz pozostania w UE wciela się Rory Kinnear ("Dom grozy"). Opierający swoją taktykę na udanym szkockim referendum i kampaniach wyborczych oraz korzystający z tradycyjnych mediów, grup fokusowych i polityków rozprawiających o ekonomicznych skutkach opuszczenia UE, Oliver wkrótce znajdzie się pod dużą presją. Jego taktyka okazuje się bowiem nie wywierać takiego samego wpływu na elektorat jak strategia Cummingsa.Oprócz głównych strategów i ich zespołów, "Brexit" ukazuje plejadę osób zaangażowanychw kampanię Brexitową po obu stronach barykady - w tym Borisa Johnsona, Michaela Gove'a i Nigela Farage'a - oraz kilka mniej znanych postaci, takich jak Zacka Massinghama, kanadyjskiego współzałożyciela firmy AggregateIQ, która poprzez zebrane i odpowiednio wykorzystane dane osobowe wpłynęła na referendum oraz biznesmena Arroana Banksa, największego darczyńcę kampanii na rzecz wyjścia z UE."Brexit" oferuje fascynujący wgląd w głosowanie, które nie tylko zmieniło przyszłość Wielkiej Brytanii, ale także na zawsze zmieniło oblicze światowej polityki. Wszyscy wiedzą, kto wygrał. Ale mało kto wie jak.