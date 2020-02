Marcin Maciejczak wygrał trzecią edycję "The Voice Kids" (wideo)

Łukasz Szewczyk

Po niespełna dziesięciu tygodniach muzycznych zmagań poznaliśmy Najlepszy Głos w Polsce "The Voice Kids". Widzowie w głosowaniu SMS zdecydowali, że jest nim Marcin Maciejczak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego.

Hania Sztachańska podopieczna Tomsona i Barona, Marcin Maciejczak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego i Natalia Kawalec z teamu Cleo - to właśnie oni zostali wybrani przez trenerów, jako najlepsi z najlepszych. Troje uczestników ponownie zaprezentowało swoje umiejętności na scenie "The Voice Kids". Oprócz coverów każdy uczestnik ze ścisłego finału zaprezentował swój singiel. Finałowe występy nie pozostawiły wątpliwości, że to właśnie Marcin Maciejczak ma Najlepszy Głos w Polsce. Zwycięzca wygrał również 50 000 zł na edukację.Już od "Przesłuchań w Ciemno" widzowie muzycznego show TVP2 widzieli w Marcinie Maciejczaku zwycięzcę. Każdy kolejny występ na scenie "The Voice Kids" był przykładem niezwykłego talentu, który pokochały miliony widzów w całej Polsce.Marcin Maciejczak to trzynastolatek z Bartochowa koło Sieradza. Prawdziwy artysta. Nie tylko śpiewa, ale też nagrywa i montuje swoje teledyski. Marcin nie wyobraża sobie życia bez muzyki i w przyszłości chciałby występować na największych scenach.W finale trzeciej edycji "The Voice Kids" gościnnie wystąpili także: Alicja Szemplińska, zwyciężczyni jubileuszowej edycji "The Voice of Poland", Viki Gabor - zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019, zespół 4Dreamers, brytyjski zespół New Hope Club oraz fiński wokalista Isac Elliot.