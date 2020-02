Era 4K wreszcie nadejdzie do UPC Polska? Latem nowy dekoder Horizon

Łukasz Szewczyk

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku era 4K zawita do UPC Polska.

Rok 2020 w UPC Polska ma upłynąć pod znakiem większej walki o abonenta pod względem innowacji w sprzęcie. Jedną z planowanych nowości ma być, który - jak zapowiedział prezes UPC Polska - w ofercie ma pojawić w połowie roku. Nowy sprzęt ma być odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku płatnej telewizji. Operatorzy coraz częściej przekształcają się w agregatorów treści, oferując m.in. dostęp do serwisów streamingowych (np. Netflix) z poziomu dekodera,Według nieoficjalnych informacji nowy dekoder UPC Polska na rynku ma zadebiutować w maju 2020 roku. To oznacza, że abonenci dużego gracza kablowego rynku wreszcie wejdą w erę 4K, bo nowy dekoder ma obsługiwać technologię wysokiej rozdzielczości Ultra HD. To dobra informacja, tym bardziej, że Telewizja Polska zapowiedziała transmisje Euro 2020 w 4K , a piłkarskie mistrzostwa to impreza, która napędza zwiększa zainteresowanie ofertami platform telewizyjnych. Szczególnie te z udziałem polskiej drużyny.To nie jedyne zapowiedzi na ten rok. Jak podaje Rzeczpospolita, powołując się na słowa prezesa UPC, w ofercie operatora mają pojawić się takżem.in. z funkcją in-home roaming (siła sygnału zmienia się w różnych pomieszczeniach, w zależności od potrzeb). Operator zapowiada takżekierowanej głównie do obecnych abonentów. W ofercie ma pojawić się więcej smartfonów na raty.Zmienia się sposób korzystania z telewizyjnej rozrywki, rośnie zainteresowanie internetowymi serwisami streamingowymi. Zmienia się także strategia UPC Polska. Operator nie ukrywa, że obecnie bardziej stawia na usługę dostępu do Internetu. Nie tylko inwestując w rozbudowę własnej sieci. W drugiej połowie roku UPC planuje rozpocząć świadczenie usług na rynku hurtowym (BSA), czyliPrzypomnijmy, że po fuzji Vectry i Multimedia Polska sieć UPC Polska straciła pozycję lidera na polskim rynku kablowym pod względem liczby abonentów. Operator zapowiada jednak, że nadal chce brać aktywny udział w konsolidacji rynku.