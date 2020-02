"Iron Sky. Inwazja", Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru", "Ja teraz kłamię" - filmowy marzec w Canal+

Łukasz Szewczyk

"Iron Sky. Inwazja", "Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru", "Ja teraz kłamię", "Wszyscy wiedzą" czy "Tajemnice Joan" to filmowe premiery marca Canal+ Polska. Wśród premier także polski serial "Mały Zgon".

Wydarzeniem miesiąca Canal+ będzie premiera polskiego serialu(emisja od 8 marca), który zabierze widzów w kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, rodzimych gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony. Wartka akcja prowadzi przez mazurskie jeziora, lasy i spokojne w teorii miasteczka. A wszystko zacznie się, gdy dyrektor więzienia zamieni się miejscami z gangsterem z programu ochrony świadków. W głównej roli zobaczymy Piotra Grabowskiego. W serialu wystąpią także Anna Seniuk, Katarzyna Herman, Jacek Koman, Karolina Gorczyca, Mirosław Haniszewski, Grzegorz Przybył, Karolina Porcari, Julia Wyszyńska czy Grzegorz Mielczarek.Dodatkowo Canal+ przeprowadzi transmisję(2 marca) nazywanymi "polskimi Oscarami". Najwięcej, bo aż 15 nominacji otrzymał film Jana Komasy i polski kandydat do Oscara "Boże Ciało". 12 nominacji zgarnął "Pan T." w reżyserii Marcina Krzyształowicza, a 11 przypadło w udziale obrazowi Macieja Pieprzycy "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Podczas ceremonii wręczenia nagród po raz pierwszy w historii zostaną wyłonieni laureaci w kategorii Najlepsza Charakteryzacja. Transmisja dostępna będzie w systemie odkodowanym.Filmowe premiery miesiąca w Canal+ rozpocznie(premiera 6 marca). Jest to kontynuacja kultowego "Iron Sky", jeszcze bardziej zwariowana niż część pierwsza. Szokująca prawda o reptilianach, podróż do wnętrza wydrążonej Ziemi, Adolf Hitler ujeżdżający tyranozaura - to wszystko czeka na widzów komediowego widowiska science fiction w reżyserii Timo Vuorensoli, sfinansowanego przez wiernych fanów za pośrednictwem platformy Indiegogo.Thriller(7 marca) ukazuje weselną fiestę, która zmienia się w traumę, gdy nagle znika siostrzenica panny młodej. Wielka miłość i rodzinne tajemnice w dreszczowcu z udziałem Penélope Cruz oraz Javiera Bardema.(10 marca w Canal+ Film) to romantyczna opowieść o spotkaniu fana hip-hopu i aspirującej baletnicy. W filmie(13 marca) dziewczyna posądzana o konszachty z ciemnymi mocami trafia pod skrzydła zakonnic z piekła rodem. W animacji(14 marca) szykuje się niezły kocioł. Dzielni Galowie za żadne skarby nie oddadzą złym Rzymianom niezwykłej mikstury, która daje moc.(20 marca) to klaustrofobiczny portret June Leigh, młodej pisarki i ikony kontestacji, która w 1977 roku, pogrążona w depresji, postanowiła nie wychodzić z zagraconego mieszkania na Bronksie. W animacji(21 marca) mała biedronka i jej owadzia paczka ratują lasy deszczowe. Który celebryta okaże się mistrzem gry pozorów? Na to pytanie odpowiada kryminalna fabuła(21 marca) w futurystycznej stylistyce, z udziałem gwiazd polskiego kina.(27 marca) to autentyczna historia rosyjskiego kosmonauty uwięzionego w kosmosie. Listę filmowych premier zamykają(28 marca). Brytyjka szpiegująca na rzecz Sowietów zdaje relację z agenturalnej kariery. Oparta na faktach intryga, w której główne role grają Judi Dench i Sophie Cookson.Wśród serialowych nowości brytyjska produkcja(premiera 3 marca w Canal+). Detektyw Flutcher, nie bacząc na konsekwencje, stara się rozwikłać zagadkę zaginięcia dziewczyny. Kryminalny dramat oparty na autentycznych zdarzeniach. Premierą będzie także drugi sezon serialu(od 5 marca w Canal+). Straszliwe zbrodnie i wstrząsające rytuały. Pełen mrocznych sekretów drugi sezon serialu inspirowanego bestsellerami Jean-Christophe'a Grangé. Wśród premier także kryminalny(od 9 marca w Canal+ Seriale). Bagdad - miasto zbrodni i chaosu. W zajętej przez Amerykanów metropolii ekspolicjant prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia córki.Dokumentalnymi premierami głównego Canal+ będą: "Szaleńczy wyścig Johna DeLoreana" (9 marca), "Cała prawda o odchudzaniu" (16 marca), "Tonąc w plastiku" (23 marca) oraz "Mięso - nasz wróg?" (30 marca).