Alicja Szemplińska będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji 2020 (wideo)

Łukasz Szewczyk

W niedzielę (23 lutego 2020 roku) odbył się finał programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020", podczas którego widzowie telewizyjnej Dwójki i jury zdecydowali, że Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji 2020.

W finale, który można było oglądać na żywo na antenie TVP2, wystąpiło trzech zwycięzców odcinków specjalnych programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020": Alicja Szemplińska, Kasia Dereń oraz Albert Černý. Wokaliści zaprezentowali po dwie piosenki: zwycięski hit eurowizyjny oraz utwór przygotowany specjalnie na Konkurs Piosenki Eurowizjiw Rotterdamie. O wyborze zwycięzcy zadecydowali widzowie w głosowaniu SMS oraz jury w składzie: Cleo, Michał Szpak oraz Gromee.Alicja Szemplińska zachwyciła jurorów swoim wykonaniem piosenki "Euphoria". Artystka zaprezentowała również premierowo utwór "Empire", który wykona podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2020.Pochodząca z Ciechanowa wokalistka ma 17 lat. Szerszej publiczności dała się poznać dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland", który wygrała jesienią 2019 roku. Do finału "Szansy na sukces. Eurowizja 2020" dostała się po zwycięstwie w drugim odcinku specjalnym programu, w którym wykonała przebój Edyty Górniak "To nie ja".Konkurs Piosenki Eurowizji to prestiżowe, międzynarodowe widowisko muzyczne, w którym Reprezentanci państw należących do Europejskiej Unii Nadawców wykonują piosenki, stworzone na tę okazję. W tym roku, po raz pierwszy w historii, wybór Reprezentanta Polski nastąpił w ramach specjalnej edycji programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Rotterdamie w dniach 12 - 16 maja.