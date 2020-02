Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym na żywo w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

W dniach 28 lutego - 1 marca w Białymstoku odbędą się finały Indywidualnych Mistrzostw Polski w tenisie stołowym. Wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia turnieju widzowie zobaczą na żywo wyłącznie na antenie Sportklubu.

Stolica Podlasia już po raz czwarty w historii gościć będzie finały krajowego czempionatu w tenisie stołowym. Wcześniej seniorskie mistrzostwa Polski rozgrywane były tu w 1963, 2008 i 2011 roku. Dla kogo tym razem Białystok okaże się szczęśliwy? Rozgrywana na przełomie lutego i marca impreza będzie 88. edycją mistrzostw i pierwszą transmitowaną przez Sportklub. Stacja pokaże na żywo wszystkie decydujące o medalach mecze, zaplanowane na sobotę i niedzielę. Pierwszego dnia będą to wszystkie ćwierćfinały singla i półfinały miksta, drugiego - finały gier pojedynczych i deblowych.W rywalizacji kobiet, wykorzystując nieobecność mistrzyni Europy, Li Qian, o miejsce na najwyższym stopniu podium walczyć powinny Natalia Partyka i Natalia Bajor. Obie zawodniczki świetnie się znają, wielokrotnie rywalizowały ze sobą przy tenisowym stole, choćby przy okazji dwóch ostatnich finałów mistrzostw Polski. Z obu tych potyczek obronną ręką wychodziła Natalia Bajor. Czy tym razem Partyka zrewanżuje się swojej rywalce i po raz pierwszy w historii zostanie mistrzynią Polski w singlu? Smaczku tej ewentualnej rywalizacji dodaje fakt, że niecały miesiąc temu obie tenisistki, wspólnie z Li Qian i Julią Ślązak, wywalczyły przepustkę dla naszej kadry do Igrzysk Olimpijskich w Tokio.Wśród mężczyzn lista głównych faworytów do złota w krajowym czempionacie również zamyka się na dwóch nazwiskach - Jakubie Dyjasie i Marku Badowski. Obaj są liderami polskiej reprezentacji i ich nieobecność w wielkim finale na pewno byłaby sporą niespodzianką. Zawodnikiem, którzy może najbardziej pokrzyżować ich plany wydaje się być 29-letni Patryk Chojnowski, który w Białymstoku bronił będzie wywalczonego przed rokiem w Gliwicach tytułu. Gdańszczanin w decydującym spotkaniu pokonał wówczas Patryka Zatówkę. Na najniższym stopniu podium uplasowali się z kolei Marek Badowski oraz Piotr Chodorski.W pozostałych grach w 2019 roku po złote medali sięgali Natalia Partyka i Natalia Bajor w grze podwójnej kobiet, Konrad Kulpa i Tomasz Kotowski w grze deblowej mężczyzn oraz Samuel Kulczycki i Katarzyna Węgrzyn w mikście. Kto w tym roku w Białymstoku będzie cieszył się z tytułów?Sobota (29 lutego):• godz. 14:30 - ćwierćfinały singla, półfinały miksta (na żywo)Niedziela (1 marca):• godz. 12:00 - finały debla i singla (na żywo)