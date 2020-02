Polsat Games pokaże wszystkie najważniejsze turnieje Counter-Strike: Global Offensive

Łukasz Szewczyk

Polsat Games powiększa swoje portfolio rozgrywek esportowych. Stacja nawiązała współpracę z ESL Gaming - największym organizatorem turniejów esportowych na świecie. Przedmiotem umowy są wszystkie turnieje legendarnej gry Counter-Strike: Global Offensive.

Umowa Polsatu Games z ESL Gaming obejmuje transmisje turniejów z cyklu ESL Pro Tour. Startują w nich najlepsze drużyny świata, takie jak Astralis, Team Liquid czy OG, którego barwy reprezentuje Mateusz "mantuu" Wilczewski. W Polsce najlepiej rozpoznawalną imprezą związaną z Counter-Strike: Global Offensive jest katowicki Intel Extreme Masters rozgrywany cyklicznie od 2013 roku. Wydarzenie odbywa się w Spodku, a ostatnią edycję odwiedziło ponad 170 000 osób. W ubiegłym roku turniej Counter-Strike: Global Offensive w Katowicach oglądało w internecie 230 milionów widzów. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 24.02 - 1.03, a rywalizacja w fazie pucharowej CS:GO będzie transmitowana przez Polsat Games. W 2020 roku Polsat Games wyemituje łącznie około 2000 godzin emocjonujących zmagań spod znaku Counter-Strike, a relacje poprowadzą i skomentują czołowi eksperci w Polsce. Większości transmisji towarzyszyć będzie studio komentatorskie nadawane wprost z warszawskiej siedziby Polsat Games.- mówi Ewa Czekała, szef programowy Polsat Games.Piątkowe i sobotnie transmisje turnieju Intel Extreme Masters w Katowicach rozpoczną się w Polsacie Games o godzinie 14:50, a niedzielna wystartuje o 16:50.- mówi Aleksander Szlachetko, Dyrektor Zarządzający ESL Polska.ESL Pro Tour łączy wiele wcześniej niepowiązanych turniejów ESL i DreamHack w jeden cykl, który skupia się wokół dwóch finałów w roku. Współpraca ma na celu stworzenie dla początkujących graczy kompletnej ścieżki w myśl powiedzenia "od zera do bohatera". Skupia się na tworzeniu fascynującej historii, będącej wzorem do naśladowania dla aktualnych fanów CS:GO i znacznie bardziej przejrzystej struktury rozgrywek zrozumiałej dla nowych fanów esportu.Rozgrywki w ESL Pro Tour zostały podzielone na dwa poziomy: Challenger i Masters. Poziom Challenger obejmuje turnieje DreamHack Open, Mountain Dew League oraz ESL Mistrzostwa Narodowe. Zawody te są platformą pozwalającą drużynom na awans do zmagań na poziomie Masters. Kategoria Masters będzie obejmowała turnieje odbywające się na największych arenach, gdzie pula nagród wynosi 250 000 dolarów lub więcej. Nadal będą w nich uczestniczyć najlepsze zespoły na świecie. Turnieje tej rangi to ESL One powered by Intel, Intel Extreme Masters, DreamHack Masters oraz ESL CS:GO Pro League.Zespoły będą gromadzić punkty w ESL Pro Tour Ranking, a najlepsze z nich będą rywalizować w dwóch finałach Masters Championship - w największych i najpopularniejszych niezależnych turniejach CS:GO: ESL One Cologne (Niemcy) i Intel Extreme Masters Katowice (Polska).